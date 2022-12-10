Виктор Бут рассказал, что было самым тяжелым в американской тюрьме

Самым тяжелым в американской тюрьме было отсутствие возможности общения с родными и друзьями, указал Виктор Бут. По его словам, ему позволяли лишь один звонок близким в месяц, а еще около трех лет держали в одиночной камере

Виктор Бут (Фото: ФСБ России)

Осужденный в США за торговлю оружием и недавно освобожденный по обмену россиянин Виктор Бут сообщил, что самым тяжелым в американской тюрьме, где он провел около 14 лет, было отсутствие возможности общения с родными и друзьями. Об этом он рассказал в интервью телеканалу RT.

«Именно отсутствие общения с друзьями и с близкими-любимыми — это было самое тяжелое [в американской тюрьме], что только могло случиться», — рассказал Бут.

По его словам, ему позволяли лишь один звонок близким в месяц, а еще около трех лет держали одиночной камере.

Обмен Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер состоялся в аэропорту Абу-Даби 8 декабря. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова тогда сообщила, что Бута и Грайнер помиловали и они не будут отбывать остаток наказания. Переговоры по обмену Бута на Грайнер США и Россия вели несколько месяцев. МИД отмечал, что Соединенные Штаты долгое время не хотели включать Бута в сделку. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ноябре говорила, что от «серьезных переговоров» насчет обмена отказывается Москва.

Бут после освобождения заявил, что не сталкивался с русофобией в тюрьме США ни со стороны заключенных, ни со стороны персонала. В то же время он выразил мнение, что Запад «шокирован» желанием России развиваться как самостоятельное государство. «Запад считает, что они нас не добили в 90-м году, когда Советский Союз начал распадаться», — сказал он.