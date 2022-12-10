Виктор Бут рассказал, что было самым тяжелым в американской тюрьме

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 65,84 (+0,16) Инвестиции, 09 дек, 15:47
Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 62,38 (-0,19) Инвестиции, 09 дек, 15:47
МИД России и Турции подтвердили «пакетный» характер договора по зерну Политика, 19:43
Роналду повторил мировой рекорд по количеству матчей за сборные Спорт, 19:19
Роналду вышел спасать Португалию от поражения. Что происходит на ЧМ Спорт, 19:17
Бэнкси продаст 50 копий своей работы для помощи Украине Политика, 19:14
Тревел-политики: как контролировать затраты на деловые поездки РБК и Smartway, 19:00
Взявший заложников в ТЦ Дрездена умер от ранений Общество, 18:59
Россия расширит пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией Политика, 18:53
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Бывшая российская фигуристка выиграла финал Гран-при в парном катании Спорт, 18:50
Виктор Бут рассказал, что было самым тяжелым в американской тюрьме Политика, 18:18
Федерация футбола Камеруна заявила о шантаже Это'О со стороны журналиста Спорт, 18:10
Как люди распоряжаются крупными выигрышами в лотерею РБК и Столото, 18:10
Марокко — Португалия. Онлайн матча 1/4 финала ЧМ Спорт, 18:00
Минобороны опубликовало кадры ударов Су-25 по бронетехнике ВСУ Политика, 17:55
Бут заявил, что пошел бы на спецоперацию на Украине добровольцем Политика, 17:33
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Политика ,  
0 

Виктор Бут рассказал, что было самым тяжелым в американской тюрьме

Виктор Бут назвал отсутствие возможности общения с родными самым тяжелым в тюрьме в США
Самым тяжелым в американской тюрьме было отсутствие возможности общения с родными и друзьями, указал Виктор Бут. По его словам, ему позволяли лишь один звонок близким в месяц, а еще около трех лет держали в одиночной камере
Виктор Бут
Виктор Бут (Фото: ФСБ России)

Осужденный в США за торговлю оружием и недавно освобожденный по обмену россиянин Виктор Бут сообщил, что самым тяжелым в американской тюрьме, где он провел около 14 лет, было отсутствие возможности общения с родными и друзьями. Об этом он рассказал в интервью телеканалу RT.

«Именно отсутствие общения с друзьями и с близкими-любимыми — это было самое тяжелое [в американской тюрьме], что только могло случиться», — рассказал Бут.

По его словам, ему позволяли лишь один звонок близким в месяц, а еще около трех лет держали одиночной камере.

Обмен Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер состоялся в аэропорту Абу-Даби 8 декабря. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова тогда сообщила, что Бута и Грайнер помиловали и они не будут отбывать остаток наказания. Переговоры по обмену Бута на Грайнер США и Россия вели несколько месяцев. МИД отмечал, что Соединенные Штаты долгое время не хотели включать Бута в сделку. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ноябре говорила, что от «серьезных переговоров» насчет обмена отказывается Москва.

Бут после освобождения заявил, что не сталкивался с русофобией в тюрьме США ни со стороны заключенных, ни со стороны персонала. В то же время он выразил мнение, что Запад «шокирован» желанием России развиваться как самостоятельное государство. «Запад считает, что они нас не добили в 90-м году, когда Советский Союз начал распадаться», — сказал он.

Читайте на РБК Pro
В какие российские акции инвестировать в 2023 году: советы аналитиков Владислав Мартынов — РБК: «Можем ожидать «криптовесну» в середине 2023» Срочно и со скидкой до 25%: как мобилизация изменила рынок недвижимости Какими китайскими спортивными брендами можно заменить ушедшие западные

Россиянина Виктора Бута арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу США. Его обвинили в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. Вашингтон считает, что Бут хотел поставить оружие организации «Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа», которую в Соединенных Штатах признали террористической. В 2010 году Бута экстрадировали в США, в 2012-м суд приговорил его к 25 годам тюрьмы. Вину россиянин не признал.

Грайнер — двукратная победительница Олимпийских игр (2016, 2020) и чемпионатов мира (2014, 2018) по баскетболу, с 2015 года она выступала за екатеринбургский клуб УГМК. В феврале этого года ее задержали в московском аэропорту Шереметьево с картриджами к вейпам с гашишным маслом в ручной клади. Сама баскетболистка утверждала, что каннабис ей прописал врач. В июле она признала свою вину, однако отметила, что у нее не было умысла совершать преступление. Суд приговорил Грайнер к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. В ноябре ее этапировали из СИЗО в колонию общего режима.

Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Виктор Бут тюрьма США обмен заключенными
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Материалы по теме
Бут заявил, что пошел бы на спецоперацию на Украине добровольцем
Политика
Байден запретил Буту возвращаться в США после помилования
Политика
Путин назвал результатом поиска компромиссов обмен Бута и Грайнер
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter