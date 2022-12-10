Виктор Бут рассказал, что было самым тяжелым в американской тюрьме
Осужденный в США за торговлю оружием и недавно освобожденный по обмену россиянин Виктор Бут сообщил, что самым тяжелым в американской тюрьме, где он провел около 14 лет, было отсутствие возможности общения с родными и друзьями. Об этом он рассказал в интервью телеканалу RT.
«Именно отсутствие общения с друзьями и с близкими-любимыми — это было самое тяжелое [в американской тюрьме], что только могло случиться», — рассказал Бут.
По его словам, ему позволяли лишь один звонок близким в месяц, а еще около трех лет держали одиночной камере.
Обмен Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер состоялся в аэропорту Абу-Даби 8 декабря. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова тогда сообщила, что Бута и Грайнер помиловали и они не будут отбывать остаток наказания. Переговоры по обмену Бута на Грайнер США и Россия вели несколько месяцев. МИД отмечал, что Соединенные Штаты долгое время не хотели включать Бута в сделку. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ноябре говорила, что от «серьезных переговоров» насчет обмена отказывается Москва.
Бут после освобождения заявил, что не сталкивался с русофобией в тюрьме США ни со стороны заключенных, ни со стороны персонала. В то же время он выразил мнение, что Запад «шокирован» желанием России развиваться как самостоятельное государство. «Запад считает, что они нас не добили в 90-м году, когда Советский Союз начал распадаться», — сказал он.
Россиянина Виктора Бута арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу США. Его обвинили в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. Вашингтон считает, что Бут хотел поставить оружие организации «Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа», которую в Соединенных Штатах признали террористической. В 2010 году Бута экстрадировали в США, в 2012-м суд приговорил его к 25 годам тюрьмы. Вину россиянин не признал.
Грайнер — двукратная победительница Олимпийских игр (2016, 2020) и чемпионатов мира (2014, 2018) по баскетболу, с 2015 года она выступала за екатеринбургский клуб УГМК. В феврале этого года ее задержали в московском аэропорту Шереметьево с картриджами к вейпам с гашишным маслом в ручной клади. Сама баскетболистка утверждала, что каннабис ей прописал врач. В июле она признала свою вину, однако отметила, что у нее не было умысла совершать преступление. Суд приговорил Грайнер к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. В ноябре ее этапировали из СИЗО в колонию общего режима.