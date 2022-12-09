Путин назвал результатом поиска компромиссов обмен Бута и Грайнер

Бриттни Грайнер (Фото: ФСБ РФ)

Обмен россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер был результатом поиска компромиссов, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС. РБК ведет трансляцию.

Обменом занималась ФСБ, она вела переговоры, отметил президент. «Возможны ли другие обмены? Да, все возможно. Это результат переговоров и поиска компромиссов. В данном случае компромиссы были найдены, мы не отказываемся от продолжения этой работы в будущем», — сказал Путин.

По линии спецслужб контакты не прекращались, указал он. Однако в рамках переговоров об обменах никаких других вопросов не обсуждается, добавил президент.

8 декабря Москва и Вашингтон обменяли россиянина Виктора Бута, арестованного по запросу США в 2008 году по делу о незаконной торговле оружием и поддержке терроризма, на американку Бриттни Грайнер. Обмен состоялся в аэропорту Абу-Даби. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сказала, что Бута и Грайнер помиловали, поэтому они не будут отбывать остаток срока наказания. Бут прилетел в Москву 9 декабря.

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