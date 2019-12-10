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Россия и Украина договорились об обмене пленными по схеме «всех на всех»
Обмен удержанных лиц должен состояться до конца 2019 года. Он пройдет в формате "всех на всех". Владимир Зеленский отметил, что будет усилен контроль за режимом прекращения огня в Донбассе и констатировал начало диалога.

Россия и Украина достигли соглашения об обмене пленными до 31 декабря 2019 года. Об этом сообщил на пресс-конференции по итогам саммита «нормандской четверки» в Париже президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК.

Как сказал Зеленский, удержанных лиц обменяют по принципу «всех на всех». «У нас состоится обмен, сначала обсуждали (возможность обмена) до 24 числа, но потом решили до конца года. Раньше обмен обсуждался на уровне минской группы, но теперь я думаю, что он решится до конца года», — сообщил украинский лидер.

Президент также заявил, что стороны договорились усилить контроль за режимом прекращения огня. Это будет возможно при помощи расширения мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

«Стороны 20 раз договаривались о прекращении огня, но сейчас мы договорились, что будем относиться к этому серьезно. Уверен, что если все стороны хотят, то до конца года это (прекращение огня — РБК) тоже осуществится», — сказал Зеленский.

По словам украинского президента, в рамках саммита хотелось бы решить больше вопросов. Однако, по его мнению, все наиболее сложные проблемы были обговорены. Зеленский констатировал, что саммит в Париже стал началом диалога по урегулированию проблемы на юго-востоке Украины.

«Есть принципы, на которых я строю свою политику. Это невозможность федерализации Украины, невозможность влияния других сил на ее политику, невозможность компромиссов по урегулированию конфликта за счет уступки территории. Донбасс и Крым — это Украина», — заявил Зеленский.

Фотогалерея 
Саммит в «нормандском формате» в Париже. Фоторепортаж

Саммит «нормандской четверки» по разрешению ситуации на Донбассе начался 9 декабря в Париже. В начале переговоров Владимир Путин встретился с Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном.

Затем российский лидер начал часовые двусторонние переговоры с украинским коллегой. Это была первая встреча двух президентов. Со стороны России в ней участвовали глава МИД Сергей Лавров, глава «Газпрома» Алексей Миллер, министр энергетики Александр Новак, помощники президента Владислав Сурков и Юрий Ушаков.

Итогами беседы с Зеленским Путин остался доволен. Об «очень успешных» переговорах заявляла и пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель.

Затем все участники саммита вновь встретились в формате «четверки» и продолжили работать в рамках ужина. Саммит в Париже завершился почти после восьми часов переговоров.

В итоговом коммюнике были выделены три пункта: о разведении войск в трех новых населенных пунктах в Донбассе к марту 2020 года; о усилении контроля за «режимом тишины»; о политической реализации «монских моглашений».

Авторы: Полина Химшиашвили, Михаил Котляр
Теги: саммит, «нормандский формат», Владимир Зеленский
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