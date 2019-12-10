Россия и Украина договорились об обмене пленными по схеме «всех на всех»

Россия и Украина договорились об обмене пленными по схеме «всех на всех»

Обмен удержанных лиц должен состояться до конца 2019 года. Он пройдет в формате "всех на всех". Владимир Зеленский отметил, что будет усилен контроль за режимом прекращения огня в Донбассе и констатировал начало диалога.

Россия и Украина достигли соглашения об обмене пленными до 31 декабря 2019 года. Об этом сообщил на пресс-конференции по итогам саммита «нормандской четверки» в Париже президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК.

Как сказал Зеленский, удержанных лиц обменяют по принципу «всех на всех». «У нас состоится обмен, сначала обсуждали (возможность обмена) до 24 числа, но потом решили до конца года. Раньше обмен обсуждался на уровне минской группы, но теперь я думаю, что он решится до конца года», — сообщил украинский лидер.

Президент также заявил, что стороны договорились усилить контроль за режимом прекращения огня. Это будет возможно при помощи расширения мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

«Стороны 20 раз договаривались о прекращении огня, но сейчас мы договорились, что будем относиться к этому серьезно. Уверен, что если все стороны хотят, то до конца года это (прекращение огня — РБК) тоже осуществится», — сказал Зеленский.

По словам украинского президента, в рамках саммита хотелось бы решить больше вопросов. Однако, по его мнению, все наиболее сложные проблемы были обговорены. Зеленский констатировал, что саммит в Париже стал началом диалога по урегулированию проблемы на юго-востоке Украины.