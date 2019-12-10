В Париже закончился саммит «нормандской четверки»

В Париже завершились переговоры представителей России, Украины, Германии и Франции в рамках саммита в «нормандском формате», передает корреспондент РБК.

Саммит начался 9 декабря около 17:20, на 40 минут раньше запланированного, и продолжался почти восемь часов. Сначала Владимир Путин провел встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, затем с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. После этого переговоры продолжились в двустороннем формате уже с украинским лидером Владимиром Зеленским. Беседа длилась час, затем участники саммита за рабочим ужином продолжили встречу в формате «четверки».

Сейчас лидеры стран выступают на пресс-конференции.

Саммит в «нормандском формате» в Париже начался 9 декабря. Одним из главных вопросов на нем стало урегулирование конфликта в Донбассе. Позднее Путин позитивно оценил переговоры с Зеленским, об успешной двусторонней встрече заявила и пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель. По словам главы МВД Украины Арсена Авакова, Зеленский «жестко» держал позицию на саммите.