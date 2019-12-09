В Париже начался саммит «нормандской четверки»

В Париже начались переговоры лидеров России, Украины, Германии и Франции в «нормандском формате», предусмотренном для поиска решений кризиса на юго-востоке Украины.

Встреча началась примерно в 17:20 вместо изначально запланированных 16:00.

Саммит продлится около 2 часов 45 минут, говорил РБК источник, знакомый с организацией саммита. Перед встречей в «нормандском формате» президент России Владимир Путин провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Помимо этого, в рамках саммита запланирована первая встреча Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским — до этого главы государств несколько раз общались по телефону, но не встречались лично.