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Политика ,  
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В Париже начался саммит «нормандской четверки»

В Париже начались переговоры лидеров России, Украины, Германии и Франции в «нормандском формате», предусмотренном для поиска решений кризиса на юго-востоке Украины.

Встреча началась примерно в 17:20 вместо изначально запланированных 16:00.

Саммит продлится около 2 часов 45 минут, говорил РБК источник, знакомый с организацией саммита. Перед встречей в «нормандском формате» президент России Владимир Путин провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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Стала известна продолжительность нормандского саммита

Помимо этого, в рамках саммита запланирована первая встреча Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским — до этого главы государств несколько раз общались по телефону, но не встречались лично.

Последняя встреча «нормандской четверки» прошла в 2016 году, когда президентом Украины был Петр Порошенко. Проведение нового саммита неоднократно переносили из-за срыва договоренностей и обострения ситуации в Донбассе.

Теги: саммит, «нормандская четверка», Париж
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