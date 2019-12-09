Переговоры Путина и Зеленского завершились

Президенты Украины и России Владимир Путин и Владимир Зеленский завершили переговоры в рамках саммита в «нормандском формате» в Париже, передает корреспондент РБК.

Беседа продолжалась больше часа. Это была первая очная встреча глав двух государств. На вопрос журналистов о том, как прошли переговоры, Путин ответил «Хорошо, доволен».

После переговоров лидеры «нормандской четверки» встретятся за рабочим ужином. Ожидается, что затем участники саммита дадут совместную пресс-конференцию.

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