Лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике по итогам саммита

Президенты России, Украины и Франции Владимир Путин, Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель приняли итоговое коммюнике по итогам саммита в «нормандском формате». Об этом они сообщили на совместной пресс-конференции по итогам переговоров, передает корреспондент РБК.

В документе говорится о трех пунктах. Во-первых, стороны договорились развести силы в трех новых пунктах в Донбассе к концу марта будущего года. Во-вторых, было принято решение усовершенствовать мониторинг режима прекращения огня (планируется увеличить наблюдение с 12-ти до 24-х часов).

Третий пункт — меры по политической реализации «минских соглашений». «Продление закона об особом статусе [Донбасса], чтобы весь комплекс мер был реализован, чтобы в конце концов прошли выборы, которые были бы признаны ОБСЕ», — пояснила Меркель.

По ее словам, через четыре месяца лидеры «нормандской четверки» встретятся вновь.

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