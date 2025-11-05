Минобороны отчиталось о сжатии кольца окружения в Мирнограде

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российская армия расширяет зону контроля в нескольких районах Мирнограда (ранее — Димитров) в ДНР, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны.

«Продолжается расширение зоны контроля и сжатие кольца окружения группировки противника», — говорится в ежедневной сводке ведомства.

По данным Минобороны, подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 19 зданий в северной, восточной и юго-восточной частях Мирнограда и продвигаются в сторону микрорайона Западный.

Мирноград — город на западе Донбасса, в Покровском районе, расположенный в 50 км от Донецка. До 2016 года носил название Димитров. Является важным логистическим узлом и укрепрайоном ВСУ в Донбассе.

В конце октября ведомство уже отчиталось о расширении зоны контроля в северной и юго-восточной частях Мирнограда.

По данным Минобороны, российские военные сорвали девять попыток ВСУ выйти из окружения в ДНР в районе Красноармейска по соседству с Мирноградом.

Ранее глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении группировкой войск «Центр» окружения ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. По его данным, в кольцо был взят 31 батальон ВСУ.

Ведомство 30 октября сообщило о готовности прекратить боевые действия на несколько часов для обеспечения беспрепятственного проезда иностранных журналистов в районы блокирования украинских войск в Красноармейске, Мирнограде и Купянске.