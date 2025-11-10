В Швеции предсказали выход ВСУ из Покровска через неделю

Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images

Оставшиеся в Покровске (Красноармейске) украинские военные в течение недели будут вынуждены выйти из города, заявил в интервью телеканалу SVT подполковник Йохан Хуовинен из Шведского национального университета обороны. По его оценкам, в окруженном населенном пункте осталось около 500 военнослужащих ВСУ.

Военный эксперт назвал потерю Покровска для Киева скорее символическим, чем стратегическим.

«В двух километрах к западу подготовлены оборонительные позиции, поэтому российского прорыва не будет. Однако моральный дух украинцев может пострадать, и, вероятно, возникнут споры о пригодности их главнокомандующего [Александра] Сырского», — пояснил Хуовинен.

Ранее главком ВСУ заявил в национальном телеэфире о снижении интенсивность боевых действий в Покровске. Он назвал ситуацию в городе в целом «контролируемой» и сообщил о существующих у Киева планов для всех вариантов развития событий.

«Оснований для панических настроений нет», — резюмировал Сырский.

Незадолго до этого президент Украины Владимир Зеленский посетил покровское направление, чтобы поддержать военных.

Красноармейск (украинское название — Покровск) — важный узел материально-технического снабжения украинской группировки в ДНР. Расположен в 66 км к северо-западу от Донецка, неподалеку от административной границы Днепропетровской области Украины.

О том, что группировка войск «Центр» завершила окружение сил ВСУ в районе Покровска и Димитрова (Мирнограда), доложил президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов в конце октября 2025 года.

Минобороны России неоднократно заявляло, что украинские военные пытаются прорвать окружение под Покровском.

The New York Times сравнивала бои за Покровск с игрой «Ударь крота» (Whac-a-Mole, игра, в которой нужно бить молотком по кротам, которые появляются из дыр) из-за нехватки личного состава у ВСУ. Издание писало, что Киев перебрасывает подразделения в самые опасные места, а российские войска используют бреши в обороне.