Глава Генштаба ВСУ анонсировал решения по поводу Покровска

Все решения по поводу Покровска будут приниматься военным командованием, заявил Андрей Гнатов. В конце октября начальник Генштаба Герасимов доложил Путину об окружении украинских войск в районе Покровска и Мирнограда

Покровск (Фото: Vantor / Reuters)

Глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов заявил, что все решения по поводу Покровска (Красноармейска) будут приниматься военным командованием, о результатах сообщат. Его слова приводит «Страна.ua».

В конце октября начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об окружении украинских войск в районе Покровска и Мирнограда (Димитрова). Всего там в кольце 31 батальон ВСУ, заявил Герасимов.

«Все решения касательно этой операции будут приниматься военным командованием. Это точно не публичная история, но о последствиях решений, когда они будут приняты и когда это можно будет обнародовать, обществу сообщат. Сейчас лишняя информация публично точно не будет способствовать выполнению нашими бойцами задач», — сказал Гнатов на совещании с украинским лидером Владимиром Зеленским.

По его словам, в Покровске бои идут в городской застройке.

Бывший замглавы Минобороны Украины Виталий Дейнега призывал отдать приказ о выводе войск из Покровска и Мирнограда, поскольку, по его словам, ВСУ «по факту уже практически потеряли Покровск», а удерживать дальше Мирноград «бессмысленно».

Главком ВСУ Александр Сырский после заявления Генштаба России сообщал об активности российской армии в Покровско-Мирноградской агломерации. По его мнению, положение сложное, но блокирования украинских сил нет.

4 ноября Зеленский прибыл на покровское направление, чтобы поддержать военных. «Конечно, есть некоторые проблемы, которые мы должны решить», — отметил тогда он.

Минобороны России неоднократно заявляло о попытках украинских военных прорвать окружение под Покровском.