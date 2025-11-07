 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Глава Генштаба ВСУ анонсировал решения по поводу Покровска

Глава Генштаба ВСУ Гнатов анонсировал решения по поводу Покровска
Сюжет
Военная операция на Украине
Все решения по поводу Покровска будут приниматься военным командованием, заявил Андрей Гнатов. В конце октября начальник Генштаба Герасимов доложил Путину об окружении украинских войск в районе Покровска и Мирнограда
Покровск
Покровск (Фото: Vantor / Reuters)

Глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов заявил, что все решения по поводу Покровска (Красноармейска) будут приниматься военным командованием, о результатах сообщат. Его слова приводит «Страна.ua».

В конце октября начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об окружении украинских войск в районе Покровска и Мирнограда (Димитрова). Всего там в кольце 31 батальон ВСУ, заявил Герасимов.

«Все решения касательно этой операции будут приниматься военным командованием. Это точно не публичная история, но о последствиях решений, когда они будут приняты и когда это можно будет обнародовать, обществу сообщат. Сейчас лишняя информация публично точно не будет способствовать выполнению нашими бойцами задач», — сказал Гнатов на совещании с украинским лидером Владимиром Зеленским.

NYT сравнила бои за Покровск с игрой «ударь крота»
Политика
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

По его словам, в Покровске бои идут в городской застройке.

Бывший замглавы Минобороны Украины Виталий Дейнега призывал отдать приказ о выводе войск из Покровска и Мирнограда, поскольку, по его словам, ВСУ «по факту уже практически потеряли Покровск», а удерживать дальше Мирноград «бессмысленно».

Главком ВСУ Александр Сырский после заявления Генштаба России сообщал об активности российской армии в Покровско-Мирноградской агломерации. По его мнению, положение сложное, но блокирования украинских сил нет.

4 ноября Зеленский прибыл на покровское направление, чтобы поддержать военных. «Конечно, есть некоторые проблемы, которые мы должны решить», — отметил тогда он.

Минобороны России неоднократно заявляло о попытках украинских военных прорвать окружение под Покровском.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Генштаб ВСУ Покровск
