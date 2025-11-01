Минобороны заявило о начале сдачи в плен украинских военных в Покровске

Минобороны обнародовало показания украинских военных, попавших в плен под Покровском. Несколько дней назад Генштаб сообщил об окружении украинских подразделений в этом районе

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Украинские военные, попавшие в окружение в Покровске (Красноармейске), начали сдаваться в плен, сообщило российское Минобороны.

Ведомство обнародовало показания пленных, сообщает ТАСС. Один из плененных украинских военнослужащих Вячеслав Кревенко рассказал, что ВСУ пытались организовать оборону в районе Покровска. В плен сдались он и его сослуживец.

Красноармейск (украинское название — Покровск) — важный узел материально-технического снабжения украинской группировки в ДНР. Расположен в 66 км к северо-западу от Донецка, неподалеку от административной границы Днепропетровской области Украины.

О том, что группировка войск «Центр» завершила окружение сил ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова, начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил 26 октября. В кольце оказался 31 батальон ВСУ. В окружение попали в том числе украинские подразделения, находящиеся у железнодорожного вокзала в Покровске, Минобороны отчитывалось о продолжении зачистки этого района.

Также российские войска пресекли высадку с вертолета в районе Покровска группы сил специальных операций ГУР Украины. Все 11 человек, высадившиеся из него, убиты.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признавал, что ситуация под Покровском сложная для украинских сил. По его словам, российские войска нарастили активность в Покровско-Мирноградской агломерации и накапливают пехоту в городской застройке. При этом Сырский считает, что блокирования украинских военных нет.