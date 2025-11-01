 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны заявило о начале сдачи в плен украинских военных в Покровске

Минобороны: окруженные украинские военные в Покровске начали сдаваться в плен
Сюжет
Военная операция на Украине
Минобороны обнародовало показания украинских военных, попавших в плен под Покровском. Несколько дней назад Генштаб сообщил об окружении украинских подразделений в этом районе
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Украинские военные, попавшие в окружение в Покровске (Красноармейске), начали сдаваться в плен, сообщило российское Минобороны.

Ведомство обнародовало показания пленных, сообщает ТАСС. Один из плененных украинских военнослужащих Вячеслав Кревенко рассказал, что ВСУ пытались организовать оборону в районе Покровска. В плен сдались он и его сослуживец.

Красноармейск (украинское название — Покровск) — важный узел материально-технического снабжения украинской группировки в ДНР. Расположен в 66 км к северо-западу от Донецка, неподалеку от административной границы Днепропетровской области Украины.

Минобороны сообщило об окружении военных ВСУ у вокзала Покровска
Политика
Фото:Анатолий Степанов / Reuters

О том, что группировка войск «Центр» завершила окружение сил ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова, начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил 26 октября. В кольце оказался 31 батальон ВСУ. В окружение попали в том числе украинские подразделения, находящиеся у железнодорожного вокзала в Покровске, Минобороны отчитывалось о продолжении зачистки этого района.

Также российские войска пресекли высадку с вертолета в районе Покровска группы сил специальных операций ГУР Украины. Все 11 человек, высадившиеся из него, убиты.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признавал, что ситуация под Покровском сложная для украинских сил. По его словам, российские войска нарастили активность в Покровско-Мирноградской агломерации и накапливают пехоту в городской застройке. При этом Сырский считает, что блокирования украинских военных нет.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Покровск ВСУ Минобороны пленные плен
Материалы по теме
Минобороны сообщило об окружении военных ВСУ у вокзала Покровска
Политика
Пушилин сообщил о тяжелых городских боях в Покровске
Политика
Сырский назвал сложным положение ВСУ в Покровске
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Насколько вероятна военная интервенция США в Венесуэлу Политика, 16:48
В Курске бизнесмена осудили по делу о хищении при возведении фортификаций Политика, 16:37
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
Игрока «Салавата Юлаева» Броссо дисквалифицировали на один матч за драку Спорт, 16:37
В Дагестане десять детей заразились кишечной инфекцией Общество, 16:32
В Дагестане наградили заблокировавшего взлет 30 дронов дальнобойщика Политика, 16:28
Директор музея Пальмиры оценил, как долго продлится восстановление города Политика, 16:25
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Как спектакль «Игра интересов» в РАМТе сталкивает два мира Life, 16:16
Операция «Нелегал» в Подмосковье привела к выдворению 4,3 тыс. мигрантов Общество, 16:12
Налоговая отказала «Газпрому» в льготах для «Лахта Центра» на ₽3,5 млрд Общество, 16:12
ИИ становится частью команды: как цифровые «сотрудники» меняют бизнес Тренды, 16:10
Суд вернул наследникам российского дипломата 200-летнюю виллу на Босфоре Общество, 16:07
Правительство утвердило новые правила утильсбора и начало их применения Экономика, 16:06