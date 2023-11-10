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Политика ,  
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ФСБ потребовала арестовать россиянина по делу о госизмене

ФСБ попросила Лефортовский суд арестовать россиянина по делу о госизмене
В Лефортовский суд поступило дело россиянина Блинова, которого подозревают в государственной измене. Подробности дела неизвестны

ФСБ задержала россиянина, которого заподозрили в госизмене, в Лефортовский суд Москвы поступило ходатайство о его аресте.

Согласно картотеке, обвиняемым по ст. 275 УК является Блинов Г. А., его дело было зарегистрировано 9 ноября. Подробностей дела в карточке нет, обычно они рассматриваются в закрытом режиме.

Ст. 275 предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного заключения. Ответственность по статье ужесточили весной 2023 года, ранее максимальное наказание по ней составляло 20 лет тюрьмы.

ФСБ регулярно сообщает о возбуждении дел по факту государственной измены, большинство из них связаны с Украиной. Например, в октябре жительницу Забайкальского края задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины, жителя Орла — в причастности к двум диверсиям по заданию СБУ, жителя Владивостока — в передаче информации украинской разведке о военных объектах региона.

Также за последний месяц несколько раз сообщалось о вынесении приговоров по ст. 275. Ученого Анатолия Губанова обвинили в передаче за рубеж секретных разработок, ему назначили 12 лет колонии. Подмосковный бизнесмен Ахатжон Зохидов получил 13 лет по делу о госизмене и покушении на контрабанду оружия. Матроса Балтийского флота Егора Тюкина приговорили к 16 годам лишения свободы.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ФСБ госизмена Лефортовский суд арест
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