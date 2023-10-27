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Суд приговорил работавшего над водородным самолетом ученого к 12 годам

Мосгорсуд приговорил экс-сотрудника ЦАГИ Губанова к 12 годам по делу о госизмене
Экс-сотрудника ЦАГИ Анатолия Губанова осудили по статье о госизмене. Его обвинили в передаче за рубеж секретных разработок. Летом к 12 годам колонии строгого режима приговорили подчиненного Губанова в ЦАГИ — Валерия Голубкина
Анатолий Губанов
Анатолий Губанов (Фото: ЦАГИ)

В Москве осудили по делу о госизмене ученого Анатолия Губанова. Его приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

Губанова арестовали в конце 2020 года. Следователи ФСБ заподозрили его в передаче за рубеж секретных разработок в авиационной промышленности. Губанов работал в Центральном аэрогидродинамическом институте им. Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) и по совместительству в МФТИ.

Летом к 12 годам колонии строгого режима приговорили подчиненного Губанова в ЦАГИ — Валерия Голубкина. Следствие заявило, что тот по указанию начальника передал Нидерландам материалы, где содержалась государственная тайна. Речь шла о двух отчетах по проекту HEXAFLY-INT, которые ЦАГИ был обязан представить партнерам и которые по указанию Губанова Голубкин передал коллегам из Нидерландов. Защита рассказывала, что это были работы по международному проекту HEXAFLY-INT по созданию гиперзвукового пассажирского самолета на водородном топливе. Голубкин говорил, что это был открытый проект.

Его защита также говорила, что ФСБ считает «контактом» Голубкина гражданина Бельгии Йохана Стиланта — представителя Европейского космического агентства, который координировал проект HEXAFLY-INT. По словам адвокатов, ученый не занимался сбором сведений для отчетов, а лишь помогал оформлять их по распоряжению своего непосредственного руководителя. Единственное доказательство, которое ФСБ на тот момент представила, — это показания его начальника Губанова, писал ученый в своем письме из СИЗО. По словам Голубкина, тот заключил сделку с ФСБ. В день задержания Губанова у Голубкина прошел обыск, сообщалось в письме.

В материалах научной электронной библиотеки eLibrary.ru говорится, что Губанов также участвовал в международном проекте по разработке гиперзвукового самолета HEXAFLY-INT.

Проект гиперзвукового самолета на водородном топливе HEXAFLY-INT стартовал в 2014 году и завершился в 2019-м. Задачей ученых из ЦАГИ было провести «расчетные исследования, наземный эксперимент и изготовить опытный образец для летных испытаний», говорилось на сайте Минпромторга.

На сайте института опубликованы материалы, посвященные участию в HEXAFLY-INT; статьи об экспериментах в рамках проекта, в том числе за авторством Валерия Голубкина, публиковались в журнале института.

В исследованиях принимали участие четыре российские научные организации, несколько европейских и австралийских, а также корпорация Airbus, следовало из сообщений Минпромторга и Еврокомиссии. Бюджет проекта составлял €11,5 млн, из которых чуть менее половины предоставил Евросоюз; информации о гранте для ЦАГИ на сайте ЕК нет.

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Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
ЦАГИ госизмена ученые авиация
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