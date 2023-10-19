ФСБ задержала жителя Владивостока по делу о передаче данных в ГУР Украины

ФСБ заподозрила жителя Владивостока в передаче информации украинской разведке о военных объектах региона. По версии ведомства, тот сам предложил Киеву свою помощь. С начала года ФСБ завела десятки дел о госизмене

Сотрудники ФСБ задержали жителя Владивостока по подозрению в передаче информации о военных объектах и предприятиях военно-промышленного комплекса Приморья в Главное управление разведки Минобороны Украины, пишет ТАСС.

По версии спецслужбы, мужчина по собственной инициативе установил контакт с представителями украинской разведки и предложил свои услуги. ФСБ завела уголовное дело по ст. 275 (госизмена), задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

10 октября суд постановил арестовать другого жителя Приморья по статье о госизмене. ФСБ настаивало, что тот, «действуя по заданию украинской военной разведки, собирал и передавал ее представителю сведения об объектах военной инфраструктуры края». Спустя неделю, 16 октября, в Забайкалье задержали девушку. В ФСБ настаивают, что та по заданию украинской спецслужбы собирала и передавала сведения о передвижениях по территории края российских военнослужащих, готовящихся к отправке в зону боевых действий.

Представитель московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев говорил РБК, что в последнее время дела о госизмене стали чаще рассматривать в регионах. По его мнению, на это повлияло и расширение понятия госизмены, к которой теперь относится, например, перевод средств на нужды ВСУ.

На Украине, в свою очередь, заводят дела о госизмене за сотрудничество с российскими спецслужбами. Так, в середине октября жительницу Кировоградской области приговорили к пожизненному лишению свободы по обвинению в передаче ФСБ сведений о местоположении военной и критической инфраструктуры в регионе. Ее задержали весной во время фотографирования одного из местных заводов.