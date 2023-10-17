ФСБ: жителя Орла задержали по подозрению в диверсиях на транспорте

В Орле задержали подозреваемого в диверсиях на транспорте

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Оперативники задержали жителя Орла, причастного к диверсиям на транспортных объектах и на объекте связи, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Сотрудники ФСБ и МВД установили причастность 38-летнего жителя Орловской области к «двум диверсионно-террористических актам на объектах транспортной инфраструктуры и одному на объекте отрасли связи», говорится в сообщении.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о государственной измене (ст. 275 УК).

Максимальным наказанием по ст. 275 УК является пожизненное заключение.

В ФСБ уточнили, что имеют доказательства совершения задержанным диверсии по заданию Службы безопасности Украины за денежное вознаграждение. Инструкции он получал через мессенджер.

16 октября сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Забайкальского края по подозрению в госизмене за шпионаж в пользу Украины. По версии ФСБ, девушка собирала и передавала Украине данные о передвижении российских военнослужащих по территории региона.

Ранее, 10 октября, суд арестовал жителя Приморского края, который, по версии следствия, передавал украинской военной разведке сведения об объектах военной инфраструктуры края. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о госизмене.