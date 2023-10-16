Жительницу Забайкалья задержали за шпионаж в пользу Украины

Жительницу Забайкалья, которая, по версии ФСБ, собирала и передавала Украине данные о передвижении по территории Забайкальского края российских военнослужащих, задержали по подозрению в госизмене

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Забайкальского края по подозрению в госизмене за шпионаж в пользу Украины, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе регионального УФСБ России.

«Установлено, что девушка, выполняя задания украинской спецслужбы, собирала и передавала ее представителю материалы, содержащие сведения о передвижении по территории Забайкальского края военнослужащих и воинских соединений Вооруженных Сил Российской Федерации, готовящихся к отправке в зону проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Женщина находится под стражей, против нее возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России («Государственная измена»). «Обвиняемая полностью осознавала возможность использования переданных сведений против безопасности Российской Федерации. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия в ее отношении продолжаются», — добавили в ведомстве.

Статья 275 УК («Государственная измена») предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного заключения. Ответственность по статье ужесточили весной 2023 года, поправки были разработаны и приняты в течение месяца после гибели при взрыве в петербургском кафе военкора Владлена Татарского. Ранее максимальное наказание по ст. 275 УК составляло 20 лет заключения. Суд мог назначить больший срок в случае, если подсудимый обвинялся по нескольким эпизодам.

После начала спецоперации на Украине ФСБ сообщила о десятках заведенных дел о госизмене. 10 октября суд арестовал жителя Приморского края, которого также заподозрили в передаче Украине данных о военных объектах.

