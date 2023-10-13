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Суд приговорил матроса Балтийского флота к 16 годам колонии за госизмену

Суд приговорил матроса Балтийского флота Тюкина к 16 годам колонии за госизмену
Матроса Егора Тюкина приговорили к 16 годам по статье о госизмене. Обвинения ему предъявили в конце августа, телеграм-каналы писали, что Тюкин может быть связан с предотвращенным терактом на корабле Черноморского флота
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Матроса Балтийского флота Егора Тюкина приговорили к 16 годам лишения свободы по делу о госизмене (ст. 275 УК), сообщили во 2-м Западном окружном военном суде, передает ТАСС.

Его также лишили звания. Дело слушалось в закрытом режиме. Согласно карточке дела на сайте суда, приговор вынесен 21 сентября.

РБК направил запрос в пресс-службу 2-го Западного окружного военного суда.

ФСБ сообщила о предъявлении обвинений Егору Тюкину по статье о госизмене в конце августа. Телеграм-канал «Осторожно, Новости» писал тогда, что Тюкин может быть связан с возможным терактом на корабле Черноморского флота, о предотвращении которого в июле отчитывалась ФСБ.

В июле ФСБ сообщила о задержании подозреваемого, у которого изъяли два самодельных взрывных устройства общей массой 1 кг в тротиловом эквиваленте. Следователи на тот момент рассматривали возможность возбуждения уголовных дел по ст. 205 УК (террористический акт), 222.1 УК (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств), 275 УК (государственная измена) и 283 УК (разглашение сведений, составляющих государственную тайну).

Задержанный рассказал, что задание совершить теракт на корабле Черноморского флота поступило в июле, за это ему обещали предоставить гражданство Украины и денежное вознаграждение. На видео признательных показаний, которым поделилась ФСБ, мужчина говорит, что «был завербован Службой безопасности Украины», в период сотрудничества с ней передавал украинской спецслужбе «данные об участии кораблей Черноморского флота в специальной военной операции».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
При участии
Ольга Ваганова
Северный флот Балтийский флот матрос госизмена суд приговор
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