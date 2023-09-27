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Военная операция на Украине ,  
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Краснодарца обвинили в госизмене после попытки перейти границу с Украиной

ФСБ: краснодарца обвинили в госизмене после попытки перейти границу с Украиной
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Военная операция на Украине

Краснодарца обвинили в госизмене после попытки перейти границу с Украиной
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В Крыму против жителя Краснодара, который пытался попасть в Херсонскую область в обход пограничников, возбудили уголовное дело по статье о госизмене. Об этом РБК сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

22-летний мужчина приехал в крымский город Армянск, откуда собирался уехать на Украину через Херсонскую область. При попытке перейти границу «в обход установленных пунктов пропуска» его задержали российские пограничники. В ФСБ считают, что задержанный планировал на Украине участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ.

Краснодарцу предъявили обвинение в «приготовлении к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника» (ч. 1 ст. 30 — ст. 275 УК), говорится в сообщении пресс-службы. Суд арестовал подозреваемого на два месяца.

Путин подписал закон об ужесточении наказания за государственную измену 28 апреля. Теперь максимальным наказанием по ст. 275 Уголовного кодекса является пожизненное лишение свободы.

«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление иных эпизодов противоправной деятельности фигуранта», — добавили в пресс-службе.

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13 сентября ФСБ возбудила уголовное дело по статье о госизмене против жителя Липецкой области. По версии следствия, мужчина переводил деньги на криптовалютный счет гражданина Украины для закупки обмундирования и амуниции для ВСУ.

Теги
Крым ФСБ госизмена
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