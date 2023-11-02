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Политика ,  
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Бизнесмену дали 13 лет по делу о госизмене

Суд дал бизнесмену 13 лет за госизмену и попытку контрабанды боеприпасов
Подмосковному предпринимателю также вменили попытку контрабанды оружия. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима
Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС
Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Московский городской суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима Ахатжона Зохидова, признав виновным в государственной измене (ст. 275 УК), сообщили РБК в пресс-службе инстанции.

Зохидов — бизнесмен из Подмосковья, пишет ТАСС (в базе СПАРК есть данные о полной тезке осужденного, он указан гендиректором строительной компании. — РБК). Агентство сообщает, что мужчине также вменили покушение на контрабанду оружия (ч. 3 ст. 30, ст. 226.1 УК).

Других подробностей его дела не приводится. Приговор пока не вступил в силу.

Статья о госизмене предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного заключения. Ответственность по статье ужесточили весной 2023 года, ранее максимальное наказание по ней составляло 20 лет тюрьмы.

За последний год число приговоров по делам о ст. 275 выросло втрое, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику судебного департамента Верховного суда: в первой половине 2022-го их было четыре с одним условным сроком, а в первой половине 2023-го суды приговорили 15 человек, всех к реальному лишению свободы.

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Теги
Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
госизмена контрабанда оружия приговор Мосгорсуд
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