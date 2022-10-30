Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 61,13 (-0,44) Инвестиции, 28 окт, 16:12
Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 61,53 (+0,18) Инвестиции, 28 окт, 16:12
«Аврора» ответила на обвинения Счетной палаты в лишних субсидиях Бизнес, 13:41
Топ-6 направлений медтуризма в России Партнерский проект, 13:21
Лавров назвал неизменной готовность Путина к переговорам по Украине Политика, 13:19
Путин выразил соболезнования президенту Южной Кореи после давки в Сеуле Политика, 13:00
Российский чемпион мира оценил признание украинца Усика боксером года Спорт, 12:43
ЕС призвал Россию отменить решение о приостановке зерновой сделки Политика, 12:37
Почему штраф за отсутствие ОСАГО должен быть равен цене полиса Партнерский проект, 12:35
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Блогер победил легенду UFC в боксерском поединке Спорт, 12:32
Кремль сформулировал возможную платформу для переговоров Путина и Байдена Политика, 11:47
Как бизнесу покупать электроэнергию у независимого поставщика РБК и РН-Энерго, 11:42
Футболист «Спартака» Айртон выиграл Кубок Либертадорес с «Фламенго» Спорт, 11:42
Число погибших при давке в Сеуле россиянок увеличилось до четырех Общество, 11:42
Qazaq Air приостановила полеты по двум маршрутам в Новосибирск Бизнес, 11:40
Власти признали Южные Сандвичевы острова и Бермуды недружественными Политика, 11:20
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Лавров назвал неизменной готовность Путина к переговорам по Украине

Министр Лавров: готовность России и президента Путина к переговорам по Украине неизменна
Если поступят «какие-то реалистичные предложения», за Россией «дело не станет», отметил глава МИДа
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Руководство России, в том числе президент Владимир Путин, по-прежнему готово к переговорам по Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью для фильма «Мир на грани. Уроки Карибского кризиса» на «Первом канале».

«Готовность России, включая ее президента, к переговорам [по Украине], она остается неизменной. Мы всегда будем готовы выслушать, какие же предложения по снижению напряженности имеют наши западные партнеры», — сказал Лавров (цитата по ТАСС).

Он отметил, что за Москвой «дело не станет», если поступят «какие-то реалистичные предложения, опирающиеся на принципы равноправия и уважения интересов друг друга», и если они будут направлены «на поиск компромиссов и баланса интересов всех стран».

На заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» 27 октября Путин упомянул о готовности к переговорам, но отметил, что Киев принял решение не продолжать диалог с Россией, хотя «решающее слово за теми, кто реализует эту политику в Вашингтоне». «Очень просто решить эту проблему: дать соответствующий сигнал в Киев, что они должны поменять свою позицию и стремиться к тому, чтобы решать эти проблемы мирным путем. Вот и все», — считает Путин. При этом в Кремле говорили, что Киеву придется согласиться на условия Москвы. Российская сторона настаивала в том числе на внеблоковом и безъядерном статусе соседней страны, а также на признании перехода России территорий. Киев уступки исключает.

После присоединения к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров с Россией, пока ее возглавляет Путин. По словам Зеленского, Киев предлагал «договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях», но «когда Россию возглавляет Путин, договориться с ней невозможно».

Глава российского МИДа в свою очередь убежден, что украинский лидер «забудет» о своем решении либо ему «прикажут» США и Великобритания. «Он скажет: «Есть!» И придумает, как это все объяснить, чтобы не терять лицо», — считает Лавров.

Читайте на РБК Pro
Фото: Vivek Prakash / Reuters Какие простые привычки помогут сохранить здоровье сердца
Фото: Shutterstock Цены на литий рекордно выросли. Как это отразится на рынке электрокаров
Фото: Hannah McKay - Pool / Getty Images От Бали до Казахстана — без ДМС: как страховать релоцированных работников
Фото: Alex Wong / Getty Images Акции Meta рухнули на 24% после выхода отчета. Что напугало инвесторов
Фото: Yorgos Karahalis / Reuters Скрытая угроза: как компании проводят «тихие сокращения»
Фото: Shutterstock Что россиянам делать с криптокошельками на фоне санкций ЕС
Фото: Shannon Stapleton / Reuters Просто освежить резюме — недостаточно: с чего начать поиск новой работы
Из российских компаний уходят ценные специалисты. Как сохранить их опыт
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Сергей Лавров Военная операция на Украине переговоры

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Белый дом ответил на призыв 30 конгрессменов начать переговоры с Россией
Политика
Выступавший за переговоры с Россией по Украине румынский министр уволился
Политика
В Кремле не увидели готовности к уступкам со стороны Запада
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter