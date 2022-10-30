Лавров назвал неизменной готовность Путина к переговорам по Украине

Министр Лавров: готовность России и президента Путина к переговорам по Украине неизменна

Если поступят «какие-то реалистичные предложения», за Россией «дело не станет», отметил глава МИДа

Сергей Лавров (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Руководство России, в том числе президент Владимир Путин, по-прежнему готово к переговорам по Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью для фильма «Мир на грани. Уроки Карибского кризиса» на «Первом канале».

«Готовность России, включая ее президента, к переговорам [по Украине], она остается неизменной. Мы всегда будем готовы выслушать, какие же предложения по снижению напряженности имеют наши западные партнеры», — сказал Лавров (цитата по ТАСС).

Он отметил, что за Москвой «дело не станет», если поступят «какие-то реалистичные предложения, опирающиеся на принципы равноправия и уважения интересов друг друга», и если они будут направлены «на поиск компромиссов и баланса интересов всех стран».

На заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» 27 октября Путин упомянул о готовности к переговорам, но отметил, что Киев принял решение не продолжать диалог с Россией, хотя «решающее слово за теми, кто реализует эту политику в Вашингтоне». «Очень просто решить эту проблему: дать соответствующий сигнал в Киев, что они должны поменять свою позицию и стремиться к тому, чтобы решать эти проблемы мирным путем. Вот и все», — считает Путин. При этом в Кремле говорили, что Киеву придется согласиться на условия Москвы. Российская сторона настаивала в том числе на внеблоковом и безъядерном статусе соседней страны, а также на признании перехода России территорий. Киев уступки исключает.

После присоединения к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров с Россией, пока ее возглавляет Путин. По словам Зеленского, Киев предлагал «договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях», но «когда Россию возглавляет Путин, договориться с ней невозможно».

Глава российского МИДа в свою очередь убежден, что украинский лидер «забудет» о своем решении либо ему «прикажут» США и Великобритания. «Он скажет: «Есть!» И придумает, как это все объяснить, чтобы не терять лицо», — считает Лавров.