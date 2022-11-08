Замглавы МИДа Руденко: у России нет предварительных условий для переговоров с Украиной

В МИДе заявили об отсутствии условий у Москвы для переговоров с Киевом

Фото: Андрей Любимов / РБК

У России нет предварительных условий для переговоров с Украиной, заявил замглавы российского МИДа Андрей Руденко, передает «Интерфакс».

«С нашей стороны предварительных условий нет никаких, кроме главного условия: чтобы Украина проявила добрую волю», — заявил замглавы МИДа.

Также он подчеркнул, что Москва не ведет никаких переговоров по ситуации вокруг Украины с Вашингтоном.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что главным условием украинского президента Владимира Зеленского для переговоров с Россией является восстановление территориальной целостности страны. Зеленский до этого сказал, что условиями для переговоров с Россией остаются восстановление территориальной целостности, возмещение убытков, уважение к Уставу ООН и «гарантии, что это не повторится».

После подписания документов о присоединении новых территорий к России Зеленский 30 сентября заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией, пока ее возглавляет президент Владимир Путин. «Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом», — добавил он. В Кремле на это ответили, что остается ждать либо изменения позиции нынешнего главы государства, либо уже будущего президента Украины.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия открыта к переговорам с Украиной, но пока не видит возможности для них из-за украинской позиции.