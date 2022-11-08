В МИДе заявили об отсутствии условий у Москвы для переговоров с Киевом

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 60,9 (+0,29) Инвестиции, 07 ноя, 16:33
Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 61,24 (-0,86) Инвестиции, 07 ноя, 16:33
Умерла пострадавшая при стрельбе в ижевской школе женщина Общество, 15:27
Президент Индонезии допустил участие Путина в G20 по видеосвязи Политика, 15:25
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:24
Насколько хорошо вы знаете правила этикета. Интеллигентный тест РБК и ГАЛС, 15:15
Зеленский внес закон о продлении военного положения и мобилизации Политика, 15:12
Тревожный заказчик медлит. Как убедить его тратиться на развитие Pro, 15:01
Орловский губернатор посоветовал недовольным экипировкой купить ее самим Политика, 15:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Ипотека за ₽1 и жилье вместо авто: как завлекают покупателей новостроек Недвижимость, 15:00
Страховщики назвали самые угоняемые в России автомобили Авто, 14:58
Такая разная зима: как подобрать резину для любой погоды РБК и Nokian Tyres, 14:52
СКА проиграл «Адмиралу» и второй раз в сезоне уступил в основное время Спорт, 14:51
Инвесторы стали жаловаться на брокеров в девять раз чаще Финансы, 14:47
Госдума отклонила законопроект о едином операторе рекламы Бизнес, 14:41
«Динамо» впервые за 12 лет проиграло в гостях «Амуру» в матче КХЛ Спорт, 14:35
Военная операция на Украине ,  
0 

В МИДе заявили об отсутствии условий у Москвы для переговоров с Киевом

Замглавы МИДа Руденко: у России нет предварительных условий для переговоров с Украиной
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

У России нет предварительных условий для переговоров с Украиной, заявил замглавы российского МИДа Андрей Руденко, передает «Интерфакс».

«С нашей стороны предварительных условий нет никаких, кроме главного условия: чтобы Украина проявила добрую волю», — заявил замглавы МИДа.

Также он подчеркнул, что Москва не ведет никаких переговоров по ситуации вокруг Украины с Вашингтоном.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что главным условием украинского президента Владимира Зеленского для переговоров с Россией является восстановление территориальной целостности страны. Зеленский до этого сказал, что условиями для переговоров с Россией остаются восстановление территориальной целостности, возмещение убытков, уважение к Уставу ООН и «гарантии, что это не повторится».

После подписания документов о присоединении новых территорий к России Зеленский 30 сентября заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией, пока ее возглавляет президент Владимир Путин. «Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом», — добавил он. В Кремле на это ответили, что остается ждать либо изменения позиции нынешнего главы государства, либо уже будущего президента Украины.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия открыта к переговорам с Украиной, но пока не видит возможности для них из-за украинской позиции.

Теги
МИД Андрей Руденко переговоры
Материалы по теме
МИД опроверг переговоры с США по Украине
Политика
Зеленский назвал условием для переговоров с Россией возмещение убытков
Политика
В СНБО назвали главное условие для переговоров с Россией
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter