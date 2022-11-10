Салливан исключил давление на Украину по вопросу переговоров

Задача США — предоставить Украине необходимую поддержку, чтобы та смогла занять «наилучшую позицию» за столом переговоров с Россией, заявил советник Байдена

Джейк Салливан (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

США не оказывают давление на Украину по вопросу о переговорах с Россией. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Трансляция брифинга шла на YouTube.

«Что мы делаем, так это консультируем как партнеры и демонстрируем нашу поддержку не только посредством публичных заявлений <...>, но и оказываем ощутимую физическую поддержку, военную помощь», — сказал он.

США придерживаются принципа «ничего об Украине без Украины», то есть позиция Вашингтона заключается в том, что Украина должна сама определять свой дипломатический курс, подчеркнул Салливан. По его словам, США видят свою задачу в том, чтобы поставить украинские власти «в наилучшее положение на поле боя» для «наилучшей позиции» за столом переговоров. Советник президента США добавил, что пока не может оценить вероятность проведения таких переговоров.

Салливан 4 ноября приезжал в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой офиса президента Андреем Ермаком и министром обороны Алексеем Резниковым. По данным источников NBC, во время визита советник «прощупывал почву» для дипломатического решения конфликта с Россией: он поднял вопрос о необходимости дипломатического урегулирования, поскольку, по его мнению, рычаги воздействия Украины на международное сообщество будут усилены, если она выразит готовность к переговорам. При этом телеканал отмечал, что Салливан не пытался оказать давление на Киев.

В начале ноября источники The Washington Post сообщили, что в администрации президента США Джо Байдена в частном порядке призывают руководство Украины продемонстрировать открытость к переговорам с Россией и отказаться от нежелания вести переговоры, пока ее президентом является Владимир Путин. Зеленский утвердил это решение после референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В то же время The Wall Street Journal со ссылкой на источники и экспертов писала, что сейчас на Западе нет четких представлений о том, как можно добиться мирного урегулирования между Москвой и Киевом, и Берлин, Париж или Вашингтон вряд ли станут подталкивать Киев к чему-то, что, по мнению Зеленского, не отвечает интересам Украины.

8 ноября Зеленский назвал условиями для переговоров с Россией «восстановление территориальной целостности Украины, уважения к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказания каждого военного преступника и гарантий, что это не повторится», не упомянув отсутствие на посту президента России Путина. По данным источников Politico, это было связано с «легким подталкиванием» со стороны США.

В Москве не раз говорили, что готовы к переговорам с Киевом. В частности, в конце октября Путин заявил о необходимости США подать сигнал властям Украины о том, что «они должны поменять свою позицию и стремиться решать эти проблемы мирным путем». 9 ноября представитель МИДа Мария Захарова сказала, что Россия готова к диалогу «с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент».