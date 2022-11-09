NBC узнал, что Салливан в Киеве пытался «прощупать почву» для переговоров

Джейк Салливан (Фото: ZUMA / ТАСС)

Советник президента США по национальной безопасности

Джейк Салливан, прибывший на прошлой неделе в Киев с неожиданным визитом, «прощупывал почву» для дипломатического решения конфликта с Россией, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

По словам украинского чиновника, во время своих встреч с правительством Салливан поднял вопрос о необходимости дипломатического урегулирования, поскольку, по его мнению, рычаги воздействия Украины на международное сообщество будут усилены, если она выразит готовность в конечном итоге вести переговоры с Россией. Собеседник указал, что советник не пытался оказать давление на Киев, чтобы тот немедленно вступил в переговоры или предпринял какие-то конкретные шаги. Салливан считает, что Украина сможет в большей степени сохранить поддержку западных союзников, если будет готова положить конец конфликту дипломатическим путем. По словам одного из собеседников NBC, президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что страна настаивала на переговорах с Россией в первые месяцы военных действий.

США и их союзники в то же время не хотят, чтобы их рассматривали как подталкивающих Украину к дипломатическому решению, особенно если это предполагает формальную договоренность об уступке России украинских территорий, отметили американские и украинские чиновники. В США признают, что усадить обе стороны за стол переговоров будет непросто, и что и Россия, и Украина, вероятно, рассчитывают на замедление военных действий этой зимой, чтобы перестроить свои силы к весне.

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