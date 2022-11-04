Bloomberg узнал о тайном визите в Киев советника Байдена по безопасности

В ходе необъявленного визита Салливан в том числе обсудил новый пакет помощи США в области безопасности, сообщает Bloomberg. Ранее в этот день США объявили о выделении Украине $400 млн военной помощи

Андрей Ермак и Джейк Салливан (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в пятницу, 4 ноября, посетил Киев с необъявленным визитом. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщила корреспондент Bloomberg Анна Хордерн.

«Джейк Салливан совершил сегодня необъявленный визит в Киев. <...>. Салливан поделился подробностями о новом пакете помощи США в области безопасности. Визит состоялся на фоне углубления участия Ирана в российском вторжении», — написала журналистка в «Твиттере».

Ранее в этот день заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх анонсировала выделение Киеву очередного пакета военной помощи на $400 млн. В частности, Украине передадут не менее 45 танков Т-72, находящихся на хранении в Чехии, 250 бронетранспортеров M1117, 40 бронекатеров и 1,1 тыс. дронов Phoenix Ghost. Кроме этого, США обновят принятые на вооружение в 1960 году зенитные ракетные комплексы Hawk и включат их в последующие пакеты помощи Киеву.

После начала российской спецоперации Киев неоднократно посещали высшие должностные лица США. В их числе госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин. Также в Киев в разное время приезжали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии Анджей Дуда, Эгилс Левитс, Гитанас Науседа и Алар Карис и другие западные политики.

Президент США Джо Байден с официальным визитом на Украине не приезжал, однако выражал готовность туда приехать. В марте он посетил польский город Жешува (в 85 км от границы с Украиной), где расположена база 82-й воздушно-десантной дивизии армии США.