Мать избитого в Баку россиянина раскрыла детали его содержания

Избитого в Баку россиянина Сергея Сафронофа разместили в двухместной камере, его содержат в хороших условиях и отлично кормят, а также к нему допустили дипломатов. Об этом сообщила его мать Мария Софронова во «Вконтакте».

«Наконец-то сегодня к арестованным допустили сотрудников посольства. Мне час назад отзвонились. Вы видели фото и видео — в каком ребята состоянии. Сейчас это все позади. Отношение — показательно нейтральное», — написала она.



По ее словам, в таких же условиях оказались и другие арестованные в Баку россияне. Они находятся в камерах с другими подозреваемые согражданами. «Только наши, чужих нет», — написала Софронова. По ее словам, в Баку кроме нее сейчас находятся родственники еще двух задержанных.



Софронова напомнила, что ее сына обвиняют в наркоторговле, организации наркотрафика из Ирана и киберпреступлениях. Сергея Сафронова задержали на улице несколько дней назад. По словам женщины, он «просто вечером после работы пошел в магазин и оказался в самое ненужное время в самом ненужном месте». После ареста к нему, как и к другим россиянам, не пускали дипломатов.

Россиян задержали в Азербайджане в июле 2025 года. Их обвинили по статьям о транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях. Вскоре подозреваемых арестовали, отправив под стражу на четыре месяца. На кадрах из суда видно, что у мужчин на лицах синяки и кровоподтеки, в том числе у Софронова.

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Его мать назвала обвинения абсурдными и заявила, что ее сын приехал в Баку в конце апреля, где с утра до вечера преимущественно работал. Позднее IT-предприниматель Валентин Преображенский сообщил, что Софронов — его подчиненный, который выполнял обязанности разработчика по внедрению искусственного интеллекта.

В Генпрокуратуры России РБК заверили, что надзорные ведомства России и Азербайджана принимают «упреждающие меры» для предотвращения «инсинуаций».

