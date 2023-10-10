Франция выводит примерно 1,4 тыс. военнослужащих на фоне осложнений дипломатических отношений с Нигером, где летом к власти пришли военные

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Первые французские военные покинули Нигер, сообщил 10 октября пресс-секретарь начальника Генштаба Франции, подтвердив заявление армии Нигера 9 октября, в котором говорилось, что французский воинский контингент численностью 1,4 тыс. человек начнет покидать страну во вторник под конвоем военнослужащих страны.

Ранее о том, что Франция начнет вывод войск 9 октября, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в военном совете африканской республики. 5 октября источник France24 сообщил, что военные и техника, выведенные из Нигера, вернутся во Францию и не будут направлены в другие страны.

В сентябре президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция выведет свои войска из Нигера до конца 2023 года. Он также сообщил о решении отозвать из страны посла Франции. В тот же день власти Нигера запретили французским самолетам использовать свое воздушное пространство.

Начало вывода французских войск последовало после того, как Алжир 9 октября решил приостановить свои посреднические усилия по поиску выхода из кризиса в Нигере.

Обострение отношений между Францией и Нигером началось в конце июля, когда Национальный совет спасения родины, созданный военными, отстранил от власти президента страны Мохамеда Базума. Совет обвинил Францию в планах нанести удар по Нигеру.

Западные страны и альянс ЭКОВАС (в него входят 15 западноафриканских государств) осудили мятеж. Государства союза заявили о готовности военной интервенции в Нигер, который в свою очередь разрешил двум союзникам, Мали и Буркина-Фасо, прийти на помощь в случае нападения на страну.

Франция развернула свои военные силы в Нигере в рамках операции «Бархан», которая началась в 2014 году, для борьбы с терроризмом по всему региону Сахель, к которому также географически относится Нигер. В ноябре 2022 года Макрон объявил о ее завершении.