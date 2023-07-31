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Мятежники Нигера обвинили Францию в планах нанести удары по стране

Мятежники Нигера обвинили Францию в подготовке удара по президентскому дворцу в Ниамее
Нигерийские мятежники обвили Францию в подготовке операции по освобождению отстраненного от власти Мохамеда Базума. По их данным, министр иностранных дел Нигерии Асум Масуд разрешил Парижу нанести авиаудары по резиденции
Фото: Souleymane Ag Anara / Reuters
Фото: Souleymane Ag Anara / Reuters

Официальный представитель созданного нигерийскими мятежниками Национального совета спасения родины (CNSP) полковник Амаду Абдраман обвинил Францию в намерении провести военную операцию с целью освободить отстраненного от власти президента страны Мохамеда Базума. Его заявление цитирует новостной портал Lesahel.

По словам Абдрамана, в распоряжении мятежников оказался документ от имени министра иностранных дел и сотрудничества Нигера Асуми Масуда, который «уполномочил Францию наносить удары по президентскому дворцу [в столице Ниамей], чтобы освободить находящегося там президента Базума».

С аналогичным предложением к французским военным, по словам представителя CNSP, обратился и командующий Национальной гвардией Нигера полковник Гирей.

Асум Масуд — один из министров, которые не поддержали военный переворот в стране. Он также призывал граждан противостоять мятежникам, а после свержения Базума назвал себя исполняющим обязанности главы правительства.

В столице Нигера расположена крупнейшая в этой части Африки авиабаза Франции, численность ее контингента составляет около 1,5 тыс. военнослужащих. На территории страны сейчас находятся военные подразделения Германии, Италии, США. Численность американского контингента достигает 1 тыс. человек, сообщало агентство Аssociated Press.

Группа военных из президентской гвардии Нигера (к ним позже присоединилось командование вооруженных сил страны) 26 июля захватила президента Мохамеда Базума. Новым главой государства объявил себя начальник президентской гвардии Абдурахман Чиани. Переворот он объяснил желанием бороться с коррупцией и хищением государственных средств.

Свержение Базума осудили ООН, США, ЕС и Африканский союз. МИД России призвал воздержаться от применения силы, а также выразил надежду на освобождение президента Нигера. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не потерпит нападки на страну и ее интересы в Нигере, и пригрозил «немедленным и непреклонным» ответом. В Париже подчеркнули, что Франция поддерживает все региональные инициативы, направленные на восстановление конституционного порядка и возвращение к власти свергнутого президента Базума.

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Помимо Франции ультиматум мятежникам ранее выдвинули западноафриканские государства (ЭКОВАС, включает 15 стран региона). Региональный союз потребовал от участников военного переворота в Нигере в течение недели восстановить конституционный порядок в стране и освободить Базума, пригрозив в ином случае силовым вмешательством в ситуацию.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
мятежники Нигер Франция авиаудар дворец президента
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