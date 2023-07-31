Почему Францию обвинили в подготовке интервенции в Нигере Запад приостанавливает сотрудничество с западноафриканской страной, где произошел переворот

Мятежники, захватившие власть в Нигере, уверяют, что Франция собирается ввести в страну войска. Париж это не подтверждает и не опровергает. О планах применить силу в Нигере открыто заявила региональная организация ЭКОВАС

Фото: Souleymane Ag Anara / Reuters

Почему заговорили о военном вмешательстве Франции

Франция и ее союзники собираются начать военную операцию в Нигере, чтобы освободить отстраненного от власти президента республики Мохамеда Базума, — с таким заявлением 31 июля выступил Национальный совет спасения родины, созданный мятежниками. Как сказал представитель совета Амаду Абдраман, у него есть документ, согласно которому Париж якобы получил от смещенных властей Нигера разрешение наносить удары по президентскому дворцу, чтобы освободить находящегося там Базума.

Переворот в Нигере произошел 26 июля 2023 года. В этот день Мохамед Базум, который находится у власти с 2021 года, был заключен под стражу его же президентской гвардией. Одна из возможных причин, пишут СМИ, — планы главы государства уволить главу президентской гвардии генерала Омара (Абдурахмана) Чиани. После переворота государственные СМИ сообщили, что новым президентом будет Чиани. В своем видеообращении к нации он заявил, что военные взяли власть из-за накопившихся в стране проблем — коррупции и отсутствия безопасности. Мятежники закрыли границы и ввели в стране комендантский час. По их словам, они гарантируют безопасность Базума. 27 июля военные заявили, что Франция нарушила распоряжение о закрытых границах — ее военный самолет А-401 приземлился в столичном аэропорту уже после вступления ограничений в силу.

До 1960 года Нигер был французской колонией. В МИД Франции информацию о планах военного вмешательства не подтвердили и не опровергли — там лишь отметили, что безопасность французских граждан и учреждений для республики в приоритете.

Из всех западных стран на переворот в Нигере Франция реагирует наиболее активно — 29 июля президент Эмманюэль Макрон созвал экстренное заседание Совета по обороне. В Нигере, который занимает седьмое место в мире по запасам урана и второе в Африке после Намибии по его добыче, действует французская компания Orano (бывшая Areva), специализирующаяся на производстве топлива для атомных электростанций. В течение последних 50 лет она эксплуатировала два рудника около города Арлит на севере страны с помощью дочерних компаний SOMAIR, которая ведет разработку крупнейшего открытого уранового рудника в Нигере (Orano намерена эксплуатировать его до 2040 года), и COMINAK.

В планах французской компании освоение еще одного крупного нигерийского уранового месторождения — Имурарен, расположенного к югу от Арлита. Его запасы оценивают в 200 тыс. т. В Orano заявили, что компания уходить из Нигера не собирается, — переворот «никак не повлиял» на ее деятельность в стране. «Сегодня утром наши сотрудники выехали на место и не обнаружили никаких проблем. Работа продолжается», — сообщили в компании 27 июля. Однако уже 31 июля мятежники, по информации Би-Би-Си, сообщили, что приостанавливают экспорт золота и урана во Францию.

В столице Нигера Ниамее находится крупнейшая французская авиабаза в Западной Африке — численность ее персонала составляет 1,5 тыс. человек. Также в стране находятся военные подразделения Германии, Италии и США.

Какие еще организации готовы на интервенцию

За пять дней, что прошло после того, как военные захватили Базума, их действия осудили основные международные организации. Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС, в него входят 15 стран региона) 30 июля провело экстренный саммит в нигерийской Абудже. В итоговом коммюнике содержится требование в течение недели восстановить в стране конституционный строй. Если этого не произойдет, ЭКОВАС оставляет за собой право использовать все средства вплоть до военного вмешательства.

ЭКОВАС и прежде оперативно и решительно реагировало на перевороты в регионе. В марте 2022 года его участники также собрались на экстренный саммит — тогда речь шла о ситуации в Мали, Буркина-Фасо и Гвинее. Лидеры ЭКОВАС потребовали от этих стран сократить сроки политического транзита, Буркина-Фасо они пригрозили санкциями, если новые власти не освободят бывшего президента Рока Каборе. Он вышел из-под домашнего ареста в апреле 2022 года.

С аналогичным призывом выступил и Африканский союз (АС, включает 54 страны континента и частично признанную Сахарскую арабскую демократическую республику). Совет мира и безопасности АС потребовал от военных «незамедлительно, без предварительных условий вернуться в казармы» и дал им 15 дней на исправление ситуации (цитата по Associated Press).

Совет Безопасности ООН 28 июля также резко осудил госпереворот, призвал немедленно освободить «демократически избранного президента» и заявил, что его семью и членов правительства необходимо защитить. О возможном применении силы в заявлении СБ ничего не сказано.

Нигер — государство в Западной Африке, большая часть которого находится в пустыне Сахара и у которого нет выхода к морю. Получил независимость от Франции в 1960 году; с тех пор пережил четыре военных переворота. Это одна из беднейших стран мира: в списке стран по Индексу человеческого развития ООН 2021–2022 года Нигер занял третье место с конца — хуже дела обстоят только в Чаде и Южном Судане.

Действия военных осудили Евросоюз, Германия, Франция, США, Саудовская Аравия, Южноафриканская Республика (ЮАР). Вашингтон пригрозил перестать сотрудничать с Нигером, в том числе и в сфере безопасности, ЕС — что приостановит свою финансовую помощь; бюджетную поддержку и сотрудничество поставили на паузу Великобритания, Германия, Испания, Франция; все коммерческие операции с Нигером приостановило ЭКОВАС.

В МИД Китая сдержанно отметили: Пекин «уделяет пристальное внимание развитию ситуации в Нигере» и призывает стороны «исходить из основополагающих интересов страны и народа».

Почему говорят о российском следе

Реакция России оказалась не столь нейтральной, как китайская, но и не столь категоричной, как западная. МИД России 27 июля призвал стороны к диалогу, воздерживаясь от применения силы, а также подчеркнул, что «в Нигере необходимо восстановить конституционный порядок».

31 июля Кремль заявил, что происходящее вызывает у Москвы серьезную обеспокоенность. «Хотим, чтобы Нигер как можно скорее вернулся в конституционное русло и продолжил выполнять решение тех огромных задач, которые стоят на пути развития этой страны», — сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В СМИ появлялась информация о том, что в Ниамее проходят митинги, на которые сторонники мятежников выходят с российскими флагами. Подобные сцены наблюдались в 2022–2023 годах в Буркина-Фасо, где участники уличных акций требовали, чтобы вместо французских военных безопасность страны обеспечивали российские (ЧВК «Вагнер» уже потеснила позиции Франции в Центрально-Африканской Республике и Мали).

После переворота в интернете появилась запись, на которой, предположительно, глава «Вагнера» Евгений Пригожин говорит, что происходящее в последние дни в Нигере — это «борьба с колонизаторами» и «фактически обретение независимости и избавление от колонизаторов». В его телеграм-канале 28 июля был размещен комментарий, что Мали, Нигер и ЦАР «становятся все более и более независимыми».

В российском МИДе заверяют, что события в Нигере с Москвой никак не связаны — она «не занимается никогда вмешательством во внутренние дела». «Это, к сожалению, в странах Африки происходит не в первый раз. И я боюсь, что не в последний. Там такие внутренние процессы», — сказал ТАСС спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов. Песков также предложил журналистам «не ставить в один смысловой ряд» то, как происходящее в Нигере оценивает Москва и что говорит Пригожин.

В Госдепартаменте США, комментируя возможную причастность вагнеровцев к перевороту, заявили, что ведомству «ничего не известно о каких-либо признаках их участия» в мятеже. «Я не буду спекулировать и строить гипотезы на этот счет, поскольку ситуация остается крайне переменчивой», — сказал 27 июля представитель Госдепартамента Ведант Пател.