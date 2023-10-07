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Переворот в Нигере ,  
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Al Jazeera узнал дату начала вывода войск Франции из Нигера

Al Jazeera: вывод войск Франции из Нигера начнется 9 октября
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Переворот в Нигере

Франция начнет вывод войск из Нигера 9 октября, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в военном совете республики.

France 24 со ссылкой на заявление Генштаба Франции 5 октября анонсировал вывод французских войск на этой неделе «в условиях безопасности и координации с нигерийцами». По данным источника France 24, военные и техника не будут передислоцированы в другую страну, а вернутся во Францию.

По информации Al Jazeera, воинский контингент будет временно размещен за пределами Нигера, в Чаде. Вывод войск пройдет под защитой нигерийской армии.

Военный совет Нигера сообщил, что сначала страну покинет первая группа из 400 французских солдат, полностью вывести армию планируют к концу года, уточнили источники телеканала.

26 июля группа военных из президентской гвардии — позднее к мятежникам присоединилось и командование вооруженных сил — захватили власть в Нигере. Они решили судить свергнутого президента Мохамеда Базума по обвинению в госизмене и подрыве безопасности государства и пригрозили убить его в случае интервенции. В ЕС осудили события в Нигере.

4 сентября глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что французские военные больше не могут выполнять миссию в Нигере — бывшей французской колонии — из-за отсутствия кооперации с нигерскими войсками.

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24 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что Париж до конца 2023 года выведет свои войска из Нигера.

Теги
Франция Нигер вывод войск
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