Генштаб Франции заявил о начале вывода войск из Нигера

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Вывод французских войск, дислоцированных в Нигере, начнется на этой неделе, сообщает France 24 со ссылкой на заявление Генштаба Франции.

«Мы начнем операцию по выводу сил на этой неделе, в хорошем порядке, в условиях безопасности и в координации с нигерцами», — говорится в заявлении.

Как уточнил источник France 24, французские военные и техника, выведенные из Нигера, вернутся во Францию, «о передислокации в другую страну не может быть и речи». По его словам, ситуация с безопасностью снова ухудшилась в последние дни, поэтому «были приняты все меры для обеспечения вывода войск в хороших условиях».

Военный переворот в Нигере произошел 26 июля. Гвардейцы президента, а позже и присоединившиеся к ним солдаты вооруженных сил страны свергли лидера Нигера Мохамеда Базума, обвинив его в госизмене и подрыве безопасности государства. Новые власти назвали себя Национальным советом спасения родины. Они пригрозили убить Базума в случае интервенции.

Западные страны, в том числе Франция, Африканский союз, в который входят 55 стран, и ЭКОВАС, в который входят 15 западноафриканских государств, осудили мятеж. Члены ЭКОВАС заявили о готовности военного вмешательства в Нигер, согласовали дату интервенции, но не стали ее начинать.

4 сентября глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что французские военные больше не могут выполнять свою миссию в Нигере — бывшей французской колонии — из-за отсутствия кооперации с нигерскими войсками. По ее словам, военнослужащие Франции должны были помочь местным солдатам в борьбе с вооруженными террористическими группировками.

24 сентября президент Эмманюэль Макрон сказал, что Франция до конца 2023 года выведет свои войска из Нигера. Он уточнил, что военное сотрудничество между странами прекращено, а операция «Бархан», направленная против исламистских группировок в Сахеле, прошла «успешно».