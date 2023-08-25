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Переворот в Нигере ,  
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Хунта Нигера разрешила армиям двух стран помочь в случае войны

Хунта Нигера разрешила армиям Мали и Буркина-Фасо помочь в случае интервенции
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Переворот в Нигере
Армии Мали и Буркина-Фасо получили разрешение хунты помочь в случае интервенции. Они разместили боевую авиацию на случай войны. Ранее в этих государствах после череды переворотов также пришли к власти военные
Фото: Thierry Gouegnon / Reuters
Фото: Thierry Gouegnon / Reuters

Хунта Нигера разрешила вооруженным силам Буркина-Фасо и Мали вмешаться, если территория этого государства будет атакована другими государствами. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран, пишет Reuters.

В заявлении указано, что соответствующие приказы подписал лидер хунты генерал Абдурахаман Тиани. «Министры Буркина-Фасо и Мали <...> подтвердили свое неприятие вооруженной интервенции против народа Нигера, которая будет рассматриваться как объявление войны», — сказано в документе.

Власти Мали и Буркина-Фасо с самого начала поддержали переворот и предупредили, что военное вмешательство будет расценено ими как объявление войны. К середине июля эти государства разместили боевую авиацию для реагирования «на любую агрессию против Нигера». К власти в Мали и Буркина-Фасо ранее также пришли военные.

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Переворот в Нигере произошел 26 июля. Власть захватила группа военных из президентской гвардии, позднее к мятежникам присоединилось и командование вооруженных сил. Они назвались Национальным советом спасения родины. Новые власти решили судить свергнутого президента Мохамеда Базума по обвинению в государственной измене и подрыве безопасности государства и пригрозили убить его в случае интервенции.

О планах военной интервенции сообщали члены Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Они требуют мирного возвращения власти свергнутому президенту, которого удерживают в его резиденции, хунта ответила отказом. По сведениям Associated Press, переговоры сторон не дали результата. ЭКОВАС определило дату начала интервенции, но объявило, что не будет ее разглашать. Власти Нигера объявили о мобилизации более 50 тыс. добровольцев.

 

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Нигер Мали Буркина-Фасо Африка интервенция
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