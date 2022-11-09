Макрон объявил о завершении антитеррористической операции «Бархан»

Фото: wikimedia.org

Франция завершает операцию «Бархан», начатую в 2014 году в африканском регионе Сахель, заявил президент страны Эмманюэль Макрон, выступая на военно-морской базе в Тулоне, трансляция шла на странице Елисейского дворца в «Твиттере».

«Наши вмешательства должны быть ограничены во времени. <...> Вот почему я решил после консультаций с другими нашими партнерами положить конец операции «Бархан», — сказал он.

Франция продолжит поддерживать африканские страны в соответствии с принципами, которые Париж определит вместе с партнерами, отметил Макрон. Стратегию дальнейших действий выработают в течение полугода.

Макрон объявил о завершении операции «Бархан» через три месяца после вывода французских войск из Мали, пишет BFM. Это произошло после критики французских военных со стороны местных политических сил.

В июне 2021 года Макрон объявил, что Париж изменит модель военного присутствия в Сахеле, а операция «Бархан» в ее нынешнем виде будет завершена. На смену «Бархану» придет международный альянс, в который войдут страны региона и другие партнеры. Сейчас в регионе действует Сахельская группа пяти (G5 Сахель), в нее входят предствители Мали, Буркина-Фасо, Нигера, Чада и Мавритании. Эта организация создана для борьбы с терроризмом и поддержания безопасности в регионе.

Сахель — регион в Центральной Африке. К северу от него расположена пустыня Сахара, а к югу — регион Судан (не путать с государством Судан). Земли Сахеля затрагивают территории таких стран, как Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер, Нигерия, Камерун и Чад.

Франция с 2013 года проводила там военную операцию по борьбе с терроризмом и для стабилизации ситуации. Операция, которую сначала назвали «Сервал», началась в Мали, ее вели против восставших на севере страны туарегов и исламских террористических группировок. В августе 2014 года операцию, которая получила название "Бархан", распространили на малонаселенные территории Буркина-Фасо, Мавритании, Нигера и Чада, где также действуют исламистские радикальные группировки.