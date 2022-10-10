Зеленский сообщил об ударах по энергетической инфраструктуре Украины
Одной из мишеней обстрелов, которые начались утром 10 октября, стала энергетическая инфраструктура Украины, заявил президент страны Владимир Зеленский.
«Энергообъекты — по всей стране. Киевская и Хмельницкая [области], Львов и Днепр, Винница, Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житомирщина, Кировоградщина, юг. Они стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить нашу энергосистему», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram. По его словам, система ПВО Украины сбила 38 ракет.
На видео, которое выложил Зеленский, видно, что он стоит во дворе своего офиса на Банковской улице в Киеве.
Утром 10 сентября власти Киева и области, а также Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Львовской, Тернопольской, Сумской областей сообщили о взрывах, жителей попросили пройти в укрытия, в регионах работает ПВО. Главы регионов также сообщали о повреждении критической инфраструктуры, перебоях с электричеством, водой и теплом.
В Киеве и Харькове остановили движение метро, подземные станции работают как укрытия. Мэр Львова сообщил, что остановлена работа трех ТЭЦ, из-за чего жители временно остаются без горячей воды. Кроме того, из-за проблем с электричеством на Украине возникли проблемы с интернетом. Сервис NetBloks разместил в Twitter сообщение о сбоях в работе Сети интернет по всей Украине. Самые большие проблемы — в Хмельницкой области, там интернет работает только на 33%.
8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, загорелось семь топливных цистерн в хвосте состава, который ехал на полуостров. Из-за взрыва частично обрушились два пролета автомобильной части моста. По данным СК, погибли три человека. Следственный комитет России завел уголовное дело по статье о теракте.
Исполнителями и заказчиками теракта президент России Владимир Путин назвал украинские спецслужбы.
Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что ответом России на это «может быть только прямое уничтожение террористов».