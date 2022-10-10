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Зеленский сообщил об ударах по энергетической инфраструктуре Украины

Целью обстрелов по териитории Украины стала энергетическая инфраструктура страны, заявил президент Владимир Зеленской. По его словам, украинская система ПВО сбила за утро 38 ракет

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Одной из мишеней обстрелов, которые начались утром 10 октября, стала энергетическая инфраструктура Украины, заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Энергообъекты — по всей стране. Киевская и Хмельницкая [области], Львов и Днепр, Винница, Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житомирщина, Кировоградщина, юг. Они стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить нашу энергосистему», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram. По его словам, система ПВО Украины сбила 38 ракет.

На видео, которое выложил Зеленский, видно, что он стоит во дворе своего офиса на Банковской улице в Киеве.

Утром 10 сентября власти Киева и области, а также Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Львовской, Тернопольской, Сумской областей сообщили о взрывах, жителей попросили пройти в укрытия, в регионах работает ПВО. Главы регионов также сообщали о повреждении критической инфраструктуры, перебоях с электричеством, водой и теплом.

В Киеве и Харькове остановили движение метро, подземные станции работают как укрытия. Мэр Львова сообщил, что остановлена работа трех ТЭЦ, из-за чего жители временно остаются без горячей воды. Кроме того, из-за проблем с электричеством на Украине возникли проблемы с интернетом. Сервис NetBloks разместил в Twitter сообщение о сбоях в работе Сети интернет по всей Украине. Самые большие проблемы — в Хмельницкой области, там интернет работает только на 33%.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, загорелось семь топливных цистерн в хвосте состава, который ехал на полуостров. Из-за взрыва частично обрушились два пролета автомобильной части моста. По данным СК, погибли три человека. Следственный комитет России завел уголовное дело по статье о теракте.

Исполнителями и заказчиками теракта президент России Владимир Путин назвал украинские спецслужбы.

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что ответом России на это «может быть только прямое уничтожение террористов».

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Владимир Зеленский Украина обстрел
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