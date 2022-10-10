Последствия ударов и взрывов на Украине. Фоторепортаж
Утром 10 сентября мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в центре столицы. В городе сработала система ПВО. Правоохранительные силы перекрыли центральные улицы
На фото: пожарные на поврежденном объекте инфраструктуры в Киеве (тип объекта не указан в источнике, фото предоставлено Reuters пресс-службой украинской госслужбы по ЧС, уточняет агентство).
Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что ракетными ударами были повреждены энергообъекты по всей стране. По словам президента Украины, пострадали объекты энергетической инфраструктуры в Киевской и Хмельницкой, Львовской, Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Житомирской, Кировоградской областях
В Киеве было остановлено движение метрополитена, подземные станции работали как укрытие. Власти города призвали жителей брать в укрытия теплую одежду, воду, запас еды и зарядные устройства для телефонов. Позднее работу метрополитена возобновили
Снимок с камеры наблюдения на мосту в Шевченковском районе Киева.
Днем 10 октября российское Минобороны отчиталось о нанесении массированного удара высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. В ведомстве отметили, что цель удара достигнута и все назначенные объекты поражены.
По сообщению госслужбы Украины по ЧС, в пяти регионах пропало электроснабжение, это Львовская, Тернопольская, Сумская, Полтавская и Харьковская области. В других регионах оно нарушено частично, также были сообщения о проблемах со связью. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в некоторых районах пропал не только свет, но и водоснабжение. В Ивано-Франковске остановили работу транспорта
Европейский комиссар юстиции и верховенства права Дидье Рейндерс, который на момент взрывов находился в Киеве, написал в своем Twitter (заблокирован в России), что сотрудники службы безопасности перевели его и его коллег в подвал отеля (на опубликованном в его аккаунте фото сам Рейндерс третий слева). Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что после ударов по Украине Киеву предоставят новую военную помощь
Утром 10 октября администрация Львовской области (на фото — Львов) сообщила, что часть ракет была сбита системами ПВО. Там также зафиксировали удары по объектам энергетической инфраструктуры. Город остался без электроэнергии, было приостановлено движение транспорта,
На фото: линии электропередач во Львове.
Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что из-за отсутствия электроэнергии в городе временно приостановлена работа городских ТЭЦ, и горячая вода не подается. Для возобновления водоснабжения на нескольких насосных станциях запускают резервные электрогенераторы. Он также сообщил, что не работает треть светофоров и после завершения тревоги на сложных перекрестках будут работать регулировщики
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации (на фото — город Днепр) Валентин Резниченко сообщил в своем Telegram-канале, что из-за обстрелов критически важных инфраструктурных объектов возможны временные отключения воды и света.
Президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом предупредил Киев о жестких последствиях при продолжении терактов на российской территории. «Ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых для России. Ни у кого не должно быть никаких сомнений», — заявил он. В субботу 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, загорелись топливные цистерны. Обрушились два автомобильных пролета, погибли три человека. Путин назвал исполнителями и заказчиками украинские спецслужбы.