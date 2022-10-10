Последствия ударов и взрывов на Украине. Фоторепортаж

На фото: пожарные на поврежденном объекте инфраструктуры в Киеве (тип объекта не указан в источнике, фото предоставлено Reuters пресс-службой украинской госслужбы по ЧС, уточняет агентство).

Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что ракетными ударами были повреждены энергообъекты по всей стране. По словам президента Украины, пострадали объекты энергетической инфраструктуры в Киевской и Хмельницкой, Львовской, Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Житомирской, Кировоградской областях