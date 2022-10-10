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Последствия ударов и взрывов на Украине. Фоторепортаж

Утром 10 октября власти Украины сообщили о взрывах в городах, по всей стране была объявлена воздушная тревога. Днем российское Минобороны отчиталось о массированном ударе по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины
Фото:Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Утром 10 сентября мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в центре столицы. В городе сработала система ПВО. Правоохранительные силы перекрыли центральные улицы

Фото:Reuters
Фото: Reuters

На фото: пожарные на поврежденном объекте инфраструктуры в Киеве (тип объекта не указан в источнике, фото предоставлено Reuters пресс-службой украинской госслужбы по ЧС, уточняет агентство).

Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что ракетными ударами были повреждены энергообъекты по всей стране. По словам президента Украины, пострадали объекты энергетической инфраструктуры в Киевской и Хмельницкой, Львовской, Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Житомирской, Кировоградской областях

Фото:Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
На фото: центр Киева
Фото:Pravda_Gerashchenko / Telegram
Фото: Pravda_Gerashchenko / Telegram

В Киеве было остановлено движение метрополитена, подземные станции работали как укрытие. Власти города призвали жителей брать в укрытия теплую одежду, воду, запас еды и зарядные устройства для телефонов. Позднее работу метрополитена возобновили

Фото:Gerashchenko_en / Twitter
Фото: Gerashchenko_en / Twitter

Снимок с камеры наблюдения на мосту в Шевченковском районе Киева.

Днем 10 октября российское Минобороны отчиталось о нанесении массированного удара высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. В ведомстве отметили, что цель удара достигнута и все назначенные объекты поражены.

По сообщению госслужбы Украины по ЧС, в пяти регионах пропало электроснабжение, это Львовская, Тернопольская, Сумская, Полтавская и Харьковская области. В других регионах оно нарушено частично, также были сообщения о проблемах со связью. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в некоторых районах пропал не только свет, но и водоснабжение. В Ивано-Франковске остановили работу транспорта

Фото:dreynders / Twitter
Фото: dreynders / Twitter

Европейский комиссар юстиции и верховенства права Дидье Рейндерс, который на момент взрывов находился в Киеве, написал в своем Twitter (заблокирован в России), что сотрудники службы безопасности перевели его и его коллег в подвал отеля (на опубликованном в его аккаунте фото сам Рейндерс третий слева). Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что после ударов по Украине Киеву предоставят новую военную помощь

Фото:Pavlo Palamarchuk / Reuters
Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Утром 10 октября администрация Львовской области (на фото — Львов) сообщила, что часть ракет была сбита системами ПВО. Там также зафиксировали удары по объектам энергетической инфраструктуры. Город остался без электроэнергии, было приостановлено движение транспорта, 

Фото:Pavlo Palamarchuk / Reuters
Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

На фото: линии электропередач во Львове.

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что из-за отсутствия электроэнергии в городе временно приостановлена работа городских ТЭЦ, и горячая вода не подается. Для возобновления водоснабжения на нескольких насосных станциях запускают резервные электрогенераторы. Он также сообщил, что не работает треть светофоров и после завершения тревоги на сложных перекрестках будут работать регулировщики

Фото:dnipropetrovskaODA / Telegram
Фото: dnipropetrovskaODA / Telegram

Председатель Днепропетровской областной государственной администрации (на фото — город Днепр) Валентин Резниченко сообщил в своем Telegram-канале, что из-за обстрелов критически важных инфраструктурных объектов возможны временные отключения воды и света.

Президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом предупредил Киев о жестких последствиях при продолжении терактов на российской территории. «Ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых для России. Ни у кого не должно быть никаких сомнений», — заявил он. В субботу 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, загорелись топливные цистерны. Обрушились два автомобильных пролета, погибли три человека. Путин назвал исполнителями и заказчиками украинские спецслужбы.

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