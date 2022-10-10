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В Киеве остановили движение всех поездов метро

Фото: @SFliunt / Twitter
Фото: @SFliunt / Twitter

В Киеве приостановили движение поездов на всех линиях метрополитена после того, как в городе прозвучали взрывы, сообщается в телеграм-канале Киевской городской государственной администрации (КГГА). Все станции работают как укрытие. До этого уже была закрыта красная ветка метро.

В администрации призвали жителей города не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

О взрывах в Киеве утром в понедельник сообщили власти города. Несколько взрывов произошло в Шевченковском районе, который находится в центре города, а также в Соломенском районе. Центральные улицы перекрыты. В городе работает система ПВО.

Мэр Виталий Кличко сообщил, что в результате в Киеве были повреждены критические объекты инфраструктуры.

Сообщается о взрывах и в других городах — Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Харькове. Там тоже оказались повреждены объекты критической инфраструктуры. Во Львове и Львовской области пострадала энергетическая инфраструктура, из-за этого в населенных пунктах отключился свет.

То же самое произошло в Харькове, свет и водоснабжение пропали в некоторых районах города. Позже стало известно, что в городе также остановили движение поездов метро.

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