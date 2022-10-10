Харьковский метрополитен приостановил работу после взрывов
Движение в Харьковском метро временно приостановлено «по техническим причинам», сообщается в телеграм-канале метрополитена.
Местный портал Status Quo пишет, что в городе не ходят трамваи и троллейбусы.
Ранее глава областной администрации Олег Синегубов сообщил о взрывах в Харькове. По словам мэра Игоря Терехова, поврежден объект энергетической инфраструктуры в городе, в некоторых районах пропали свет и водоснабжение.
Взрывы прогремели и в других городах: в Хмельницком, Днепре, Львове, Житомире, Конотопе Сумской области, Кременчугском районе Полтавской области. По данным украинских властей, есть погибшие и пострадавшие. На территории всей страны объявлена воздушная тревога.
В Киеве из-за взрывов тоже приостановили движение поездов метро: подземка используется в качестве укрытия.