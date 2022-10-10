Медведев призвал к «прямому уничтожению террористов» из-за удара по мосту

Россияне ждут «уничтожения террористов» из-за взрыва на Крымском мосту, полагает Медведев. По его мнению, заказчики и исполнители произошедшего находятся в Киеве, в связи с чем «выводы сделаны»

Дмитрий Медведев (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Взрыв и пожар на Крымском мосту являются диверсией и террористическим актом, за которыми стоит «криминальный киевский режим», их следует «уничтожить», заявил экс-президент, зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Его слов опубликовала в телеграм-канале журналист Надана Фридрихсон.

«Ответом России на это преступление может быть только прямое уничтожение террористов. Так, как это и принято в мире. Именно этого ждут граждане России», — считает Медведев.

Зампред Совбеза назвал Украину «несостоявшимся государством», выразив уверенность, что власти страны выступили в качестве заказчика и исполнителя произошедшего. Он добавил: «Сомнений нет, да и не было. Все доклады и выводы сделаны».

Медведев также отметил, что в России не было мобилизации около 80 лет, в связи с чем присутствуют как патриотизм, «человеческие эмоции», так и «стандартное раздолбайство».

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