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Курируемое Сурковым управление Кремля покинут до половины сотрудников
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Курируемое Сурковым управление Кремля покинут до половины сотрудников
Украинский кризис, 07:59
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Курируемое Сурковым управление Кремля покинут до половины сотрудников
Кремлевское управление по сотрудничеству с СНГ покинут до половины сотрудников, в том числе, возможно, куратор республик Донбасса. Эксперты говорят о потере эффективности работы в этих республиках, где в ноябре пройдут выборы
Владислав Сурков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Чемоданные настроения

​2 октября президент России Владимир Путин подписал указ о преобразовании управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами — участниками СНГ, Абхазией и Южной Осетией в управление по приграничному сотрудничеству. Согласно указу, главой управления останется Олег Говорун, на составление нового штатного расписания отведен месяц, а само преобразование осуществлено «в целях совершенствования деятельности администрации президента».

Все сотрудники управления, в котором работают несколько десятков человек, были уведомлены о выводе за штат, а многим из них — около половины — устно сообщили о необходимости искать новую работу, рассказал РБК близкий к Кремлю собеседник. Эту информацию подтвердили три источника, знакомых с перестановками в администрации президента.

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Покинуть управление может и заместитель Говоруна Максим Поляков, курирующий самопровозглашенные республики, рассказали РБК два источника, близких к Кремлю.

«После объявления о реорганизации начальство объяснило, что будут существенные сокращения: с теми, кто точно уходит, разговаривали лично о поиске дальнейшей работы, — рассказал один из источников РБК. — Одна из причин — урезание финансирования. Кроме того​, еще в июне на рабочих совещаниях говорилось, что работа в прежнем формате неэффективна и ее форматы будут существенно пересматриваться».

Реорганизация закончится 3 ноября. Один из близких к Кремлю собеседников РБК уточнил, что массовые сокращения значительно усложнят работу кремлевских кураторов с самопровозглашенными республиками Донбасса. В Донецкой и Луганской народных республиках выборы глав и депутатов назначены на 11 ноября. «Таким образом выборы 11 ноября в Донбассе фактически пройдут без участия сотрудников управления, — отметил один из источников РБК. — Люди уже выведены за штат, половина сидят на чемоданах, и управление, по сути, не контролирует эти выборы и политические процессы в республиках. Возникает вопрос, кто тогда этим занимается».

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В мае, после выборов президента России, пять источников РБК сообщали о скорой возможной отставке помощника президента Владислава Суркова, которому подотчетно управление Говоруна. Стратегия на украинском направлении зашла в тупик, минские соглашения не исполняются, а у самого Суркова непростые отношения с разными ведомствами, в том числе с Пятой службой ФСБ России, которая отвечает за контрразведку на территориях Донецкой и Луганской народных республик. Все эти факторы источники РБК перечисляли среди возможных аргументов в пользу отставки.

«Ситуация в республиках не улучшается, но такую фигуру, как Владислав Сурков, нельзя так просто уволить, поэтому через урезание ресурсов управления его фактически «мягко понизили», — резюмировал один из близких к Кремлю источников РБК.

Три причины

Другие причины реорганизации управления указывал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Он отказался комментировать РБК ситуацию, сославшись на то, что все сказал в интервью ТАСС 3 ноября, на следующий день после выхода указа президента. Реорганизация управления произошла по инициативе самого Суркова, объяснял тогда Чеснаков. Он называл «странными» выводы украинских СМИ об «аппаратном ослаблении Суркова» и лишении кураторства над СНГ. Перестановки в управлении он связывал с тем, что помощник президента решился на аппаратный маневр с изменением структуры и переназначением сотрудников, будучи уверенным в своих позициях, поддержке президента и руководителя администрации.

До момента назначения Суркова в 2013 году помощником президента управление по сотрудничеству с СНГ занималось исключительно Абхазией и Южной Осетией. Как помощник президента, Сурков расширил функции управления постоянной работой с Украиной, ДНР, ЛНР.

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Чеснаков называл три причины реформы управления. Это расширение Сурковым сферы деятельности и включения в понятие «приграничное сотрудничество» работы, связанной с геополитическими амбициями России, в том числе и за пределами СНГ, во-первых. Во-вторых, нормализация ситуации в Южной Осетии, Абхазии, а также «рутинизация» минского процесса, процессов государственного строительства и гуманитарной деятельности в ДНР и ЛНР. Третья причина — сокращение прежнего длинного названия управления. Эксперт отмечал, что «небольшая часть сотрудников покинут управление, но не потому, что плохо работали, а потому, что их на этом направлении больше, чем нужно на данном этапе», и освободившиеся вакансии со временем будут заполнены новыми специалистами для работы на новых направлениях.

Кураторы со стороны

Источник РБК добавляет, что по линии администрации президента фактически не ведется работа по привлечению иностранных наблюдателей на выборы в самопровозглашенные республики.

Фото: Станислав Григорьев / ТАСС

Кроме того, избирательную кампанию главы ДНР ведут политтехнологи, не связанные с администрацией президента, но на местах представляющиеся кураторами от Старой площади. «Новая газета» сообщала, что в ДНР работают политтехнологи с позывными Чайка и Патриот, а также Денис Лотов и София (издание не указывало фамилию, источник РБК называет ее Лазо). Все они на встречах с донецкими политиками говорили об их связях с администрацией президента России, что, по словам источников «Новой газеты» и РБК, действительности не соответствует.

Выборы в ДНР и ЛНР

С начала 2018 года планировалось, что выборы в Донецкой и Луганской республиках пройдут осенью, однако летом их решили перенести на неопределенный срок. После гибели главы ДНР Александра Захарченко в конце августа было решено вернуться к плану провести выборы в ноябре.

Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке. Донецк и Киев обменялись взаимными обвинениями в причастности к теракту. Врио главы ДНР назначили спикера Народного совета Дениса Пушилина. Он является одним из зарегистрированных кандидатов на выборах 11 ноября.

При этом у потенциальных конкурентов Пушилина на выборах начались проблемы. 21 сентября экс-глава Совета безопасности ДНР Александр Ходаковский рассказал, что его не пустили на территорию самопровозглашенной республики, из-за чего он не сможет участвовать в предстоящих выборах ее главы. 29 сентября при взрыве на съезде коммунистов в Донецке пострадал кандидат на пост главы ДНР Игорь Хакимзянов. 5 октября ЦИК ДНР отказала бывшему «народному губернатору» ДНР Павлу Губареву в участии в выборах главы из-за претензий к собранным подписям.

В ЛНР основным кандидатом считается и.о. главы региона Леонид Пасечник, а его оппоненты — «технические фигуры», говорили РБК два источника, близких к Кремлю и власти в Луганске.

На выборах в Донбассе не нужны тонкие политически ходы и комбинации, поэтому в Москве идут по самому простому пути, считает политолог Алексей Макаркин. Он видит взаимосвязь с показательным устранением политической конкуренции на выборах в ДНР и сокращением в управлении, курируемом Сурковым. «Для властей в Донбассе неприемлема фрагментация поля, реальная политическая борьба. Если на российских выборах есть процедуры, которым уделяется большее внимание, чтобы народ не вышел на протесты, то на прифронтовой территории выход на улицы в лучшем случае рассматривается как несознательное пособничество врагу, — поясняет политолог. — Поэтому создавать политические схемы, коалиции, компромиссы — это из другой жизни, и в нынешнем виде подотчетное Суркову управление не нужно».

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Макаркин полагает, что для проведения формальных избирательных кампаний нужен минимум политических администраторов: «Тем более что в Донбассе нет «генерал-губернатора» и единого центра контроля. Частью процессов занимается российское правительство, частью — силовики, поэтому для управления достаточно простых механизмов при минимизации политической составляющей».​​

Политолог Валерий Соловей связывает реорганизацию управления по сотрудничеству со странами СНГ скорее с изменением баланса сил в самой администрации президента, а не с изменением политики России в отношении Донбасса. Он указывает, что риск потери управляемости в республиках при ослаблении Суркова компенсирует влияние там российских спецслужб, в том числе ФСБ.

Трактовать реорганизацию управления как ослабление позиций Суркова как минимум легкомысленно и преждевременно, считает близкий к Кремлю политолог Вадим Самодуров. Он уверен, что никто из имеющихся игроков не в состоянии заменить собой Суркова на тех направлениях, которые он курировал, в частности донбасском.

«С другой стороны, те форматы и методы работы, в рамках которых велась работа по направлению ДНР и ЛНР, стали терять эффективность, «заваливаться». Это стало понятно не сейчас. По сути, реорганизация управления началась еще весной—летом этого года, когда управление покинули некоторые сотрудники», — рассказал Самодуров РБК.

По его мнению, начавшаяся реорганизация «ослабила контроль за ситуацией в республиках и усилила различные деструктивные процессы». Как считает Самодуров, для сохранения стабильности в непризнанных республиках было бы благом, если бы Сурков сохранил за собой контроль за политическими процессами и кадровыми вопросами, а в Москве был бы единый центр принятия решений по региону.

Автор: Владимир Дергачев.
Теги: Владислав Сурков , Кремль , ДНР и ЛНР , ДНР , ЛНР
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