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Экс-глава Совбеза ДНР заявил о недопуске на выборы главы республики
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Экс-глава Совбеза ДНР заявил о недопуске на выборы главы республики
Политика, 19:57
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Экс-глава Совбеза ДНР заявил о недопуске на выборы главы республики

Бывшего главу Совбеза самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), председателя общественной организации «Народное ополчение Донбасса» Александра Ходаковского не пустили на территорию республики, из-за чего он не сможет принять участие в выборах главы ДНР. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Не имею ни малейшего желания комментировать ситуацию, но обязан пояснить, почему не смогу принять участия в выборах. Вчера ночью при возвращении домой из России, на Успенском погранпункте российские пограничники в незатейливой, но корректной форме объяснили мне, что они меня не выпустят, и что мне нужно возвращаться назад в РФ», — написал Ходаковский.

В Пограничном управлении ФСБ России по Ростовской области не смогли оперативно уточнить РБК информацию в отношении Ходаковского. РБК направил запрос в пресс-службу управления.

Выбор Москвы: почему преемник Захарченко в ДНР не продержался и недели
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31 августа глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. В ДНР сочли произошедшее терактом и заявили, что ответственность за него несет Украина, в Киеве эти обвинения отвергли.

В Донецке прошла церемония прощания с Александром Захарченко. Фотогалерея Еще 6 фото
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Временно исполняющим обязанности главы ДНР назначен Денис Пушилин, ранее занимавший пост председателя народного собрания республики. Выборы главы ДНР пройдут 11 ноября, Пушилин уже подал документы для регистрации своей кандидатуры.

Теги: ДНР , Выборы
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