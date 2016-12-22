Экс-глава Совбеза ДНР заявил о недопуске на выборы главы республики

Бывшего главу Совбеза самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), председателя общественной организации «Народное ополчение Донбасса» Александра Ходаковского не пустили на территорию республики, из-за чего он не сможет принять участие в выборах главы ДНР. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Не имею ни малейшего желания комментировать ситуацию, но обязан пояснить, почему не смогу принять участия в выборах. Вчера ночью при возвращении домой из России, на Успенском погранпункте российские пограничники в незатейливой, но корректной форме объяснили мне, что они меня не выпустят, и что мне нужно возвращаться назад в РФ», — написал Ходаковский.

В Пограничном управлении ФСБ России по Ростовской области не смогли оперативно уточнить РБК информацию в отношении Ходаковского. РБК направил запрос в пресс-службу управления.

31 августа глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. В ДНР сочли произошедшее терактом и заявили, что ответственность за него несет Украина, в Киеве эти обвинения отвергли.

Временно исполняющим обязанности главы ДНР назначен Денис Пушилин, ранее занимавший пост председателя народного собрания республики. Выборы главы ДНР пройдут 11 ноября, Пушилин уже подал документы для регистрации своей кандидатуры.