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Выбор Москвы: почему преемник Захарченко в ДНР не продержался и недели
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Выбор Москвы: почему преемник Захарченко в ДНР не продержался и недели
Украинский кризис, 20:09
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Выбор Москвы: почему преемник Захарченко в ДНР не продержался и недели
Парламент ДНР назначил новым врио главы самопровозглашенной республики спикера ее Народного совета Дениса Пушилина. Тот не обладает такой популярностью в Донецке, как погибший Александр Захарченко, но имеет хорошие связи с Москвой
Денис Пушилин (Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости)

Новый лидер

Народный совет Донецкой народной республики назначил временно исполняющим обязанности главы ДНР председателя парламента Дениса Пушилина. За него на пленарном заседании 7 сентября проголосовали большинство депутатов. Выборы главы ДНР и Народного совета назначены на 11 ноября. В тот же день пройдут выборы и в самопровозглашенной Луганской народной республике.

Перестановки в руководстве ДНР произошли после гибели 31 августа главы республики Александра Захарченко при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. Его ближайший соратник, министр доходов и сборов республики Александр Тимофеев (Ташкент), при взрыве получил тяжелые ранения. Погиб охранник Захарченко, несколько человек получили ранения. В России и ДНР во взрыве обвинили Украину, официальный Киев свою причастность к убийству Захарченко отрицает.

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С начала 2018 года планировалось, что выборы в Донецкой и Луганской республиках пройдут осенью, однако летом их решили перенести на неопределенный срок. 5 сентября источники РБК сообщили, что в ДНР и ЛНР пройдут выборы глав регионов и парламентов. Они связали возвращение к идее провести выборы с гибелью главы ДНР Александра Захарченко.

Ослабление группы Захарченко

После гибели Захарченко обязанности главы ДНР исполнял вице-премьер Дмитрий Трапезников. Но 7 сентября Генпрокуратура республики заявила, что назначение Трапезникова было незаконным и надо заново провести процедуру назначения на этот пост, а также начать подготовку к проведению новых выборов главы и парламента ДНР.

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После убийства Захарченко московские кураторы ДНР оказались в замешательстве, считает координатор помощи ополченцам Донбасса Александр Жучковский. «Москвичи пустили ситуацию на самотек и дали Трапезникову прийти к власти, поскольку Ташкент был в бессознательном состоянии после взрыва. Далее в Москве определились с выбором и способствовали назначению Пушилина, близкого к помощнику президента России Владиславу Суркову», — объяснил он.

5 сентября близкий к помощнику президента Рос​сии Владиславу Суркову директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил, что считает Народный совет ДНР во главе с Денисом Пушилиным единственным полностью легитимным конституционным органом, а у Трапезникова «нет того авторитета, что был у покойного Захарченко, он не сможет долго контролировать ситуацию, не имея на это никаких прав». Слова Чеснакова элитные группы в ДНР восприняли как сигнал к скорому назначению Пушилина.

«Когда стало ясно, что московские кураторы позитивно воспринимают фигуру Пушилина, советнику убитого главы ДНР Александру Казакову и Ташкенту пришлось покинуть республику, Трапезников же после консультаций принял правила игры», — объяснил Жучковский.

В официальном СМИ республики, Донецком агентстве новостей (ДАН), сразу после отъезда Ташкента появилась информация, что Тимофеев, пользуясь доверием Захарченко, захватил собственность одного из крупнейших агропредприятий республики — ООО «Колос Д» — на общую сумму более 850 млн руб. Об этом заявил ДАН директор предприятия Вадим Савенко.

От МММ к Новороссии

37-летний Денис Пушилин — уроженец Донецкой области, окончил местный лицей, служил в Национальной гвардии Украины. В 2011–2013 годах он был одним из руководителей донецкого филиала МММ, участвовал в создании одноименной партии и заявлял о планах баллотироваться в Раду. В 2014 году поддержал протесты и в апреле 2014 года стал заместителем «народного губернатора» Донецкой области Павла Губарева, а затем одним из лидеров самопровозглашенной ДНР. Пушилин — фигурант санкционных списков ЕС, США и разыскных списков СБУ.

Осенью 2014 года Пушилин был избран депутатом и стал вице-спикером Народного совета, в ноябре указом Александра Захарченко он стал представителем республики в контактной группе в Минске, а также стал спикером республики в СМИ. С 2015 года возглавляет парламент ДНР.

В Москве Пушилина ценят за управляемость, в то время как к Ташкенту, курировавшему при Захарченко бизнес-потоки в республиках, было много вопросов, сказал Жучковский. Трапезникова же он считает самой слабой фигурой из ближайшего окружения Захарченко, он хотя и мог опереться на районных чиновников, но не имел собственного силового ресурса, связей в Москве и популярности в народе.

Выход Ташкента из игры и ослабление группы соратников Захарченко приведет к ужесточению контроля за финансовыми потоками и пересмотру подходов к тому, как сегодня в ЛНР и ДНР выстроены экономические отношения, в том числе с Россией, отметил близкий к Кремлю собеседник РБК. Скоро в республику приедут ревизоры из Москвы для финансовых проверок, уточнил источник РБК, близкий к руководству ДНР.

С опорой на Москву

Пушилин не участвовал в боевых действиях и с самого начала позиционировал себя как лицо сугубо гражданское, отметил замдиректора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов. Сильной стороной нового врио он считает опыт представительства в Минске и участия в переговорах, а ставку на Пушилина связывает со снижением силового режима в республиках и коррекцией их имиджа. «Можно предположить, что начнется определенная нормализация — постепенная трансформация республик из военных режимов в гражданские», — сказал Игнатов.

По мнению Жучковского, большим авторитетом и влиянием в ДНР Пушилин не обладает, боевого опыта у него нет, участие в минских переговорах в Донецке восторга не вызывает, а его основной ресурс — хорошие связи с Москвой. Но, несмотря на отсутствие значимой поддержки внутри ДНР, он сможет возглавлять республику при поддержке Москвы — в подобном положении был непопулярный в Луганске лидер ЛНР Игорь Плотницкий, потерявший пост в результате ​путча в ноябре прошлого года.

Фото: Александр Кравченко / ТАСС

«Денис Пушилин является наиболее компромиссной фигурой и как врио главы республики, и как основной кандидат, который может получить поддержку на предстоящих выборах 11 ноября», — сказал РБК близкий к Суркову политолог Вадим Самодуров. По его словам, Пушилин зарекомендовал себя как хороший переговорщик и политик с налаженными связями и диалогом с Москвой, но его слабое место — отсутствие того авторитета и ресурса в регионе, который был у Захарченко.

Не окончательный выбор

Впрочем, уточняет Самодуров, говорить о том, что Пушилин — безальтернативная кандидатура, преждевременно. «Для Пушилина и состоявшееся назначение, и выборы — большое испытание. За время, оставшееся до выборов, ему необходимо заручиться поддержкой других игроков и доказать свою способность обеспечить стабильность в республике», — заключил эксперт.​

«В Кремле нет пока единого мнения о кандидатуре, которую будет поддерживать Москва», — отметил источник РБК, близкий к Кремлю.

Советник убитого главы ДНР Александр Казаков сказал РБК, что сейчас фаворитов в будущей избирательной кампании нет и выборы выиграет тот, кто «может объявить себя преемником Захарченко».

В пул кандидатов на выборах помимо Пушилина входят люди с определенным авторитетом и политическим капиталом в республиках и зарекомендовавшие себя в том числе в выстраивании отношений с Москвой, говорил РБК бывший глава ДНР Александр Бородай. Источники РБК упоминали среди возможных кандидатов на выборах помимо Пушилина экс-спикера парламента ДНР Андрея Пургина. Поддержкой отдельных групп в Москве обладает и бывший офицер «Альфы» и экс-глава Совбеза ДНР Александр Ходаковский.

В прошлом первый министр обороны самопровозглашенной ДНР в правительстве Дениса Пушилина 38-летний Игорь Хакимзянов объявлял о своем намерении участвовать в выборах еще весной 2018 года, до того как Захарченко принял решение их перенести. Он подтвердил РБК, что не намерен отказываться от участия. Себя он называет единственным независимым кандидатом, но соглашается с утверждением, что победить на выборах в ДНР «может любой, кого поддержит Москва».

На прошлых выборах в 2014 году на пост главы ДНР претендовали три кандидата: врио главы правительства ДНР Александр Захарченко, депутат Верховного совета Юрий Сивоконенко, а также временный вице-спикер союзного парламента Новороссии Александр Кофман.

В ЛНР же основным кандидатом считается и.о. главы региона Леонид Пасечник, а его оппонентами, скорее всего, станут технические фигуры, сказали РБК два источника, близких к Кремлю и власти в Луганске.

Минск без перемен

Назначение Пушилина, неоднократно заявлявшего о важности минских договоренностей, вряд ли повлияет на внешнеполитический курс ДНР. Как утверждали источники РБК, гибель лидера ДНР могла привести к переделу сфер влияния в регионе, но не к приостановке выполнения минских соглашений. То, что курс на приверженность минским соглашениям остается неизменным, подтверждали официальные лица в Москве и самопровозглашенных республиках.

«Ни военная ситуация, ни минские соглашения не претерпят изменений с приходом Пушилина», — сказал собеседник РБК, близкий к руководству ДНР.

Авторы: Владимир Дергачев, Екатерина Костина, Максим Солопов.
Теги: ДНР , Владислав Сурков , Денис Пушилин , Александр Захарченко , Минские договоренности , Украина ...
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