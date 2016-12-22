В ЕС нашли противоречие минским соглашением в выборах глав ДНР и ЛНР

Евросоюз считает, что проведение выборов глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) не соответствует духу минских соглашений, сообщается на сайте Европейской службы внешних связей, внешнеполитического органа ЕС.

В Брюсселе отметили, что полностью поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и заявили, что только конфликт на востоке страны можно урегулировать только в случае, если все его участники будут соблюдать минские соглашения.

Выборы в ДНР и ЛНР, намеченные на 11 ноября, «идут вразрез с духом и текстом минских соглашений, в которых есть специальные положения о проведении местных выборов в регионе». В этой связи в ЕС призвали Россию повлиять на самопровозглашенные республики.

Главы ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва 31 августа в кафе «Сепар» в центре Донецка, в республике решили провести выборы. Источник РБК, близкий к Кремлю и собеседники, близкие к властям республик, рассказали, что к идее проведения выборов в Москве вернулись именно после убийства Захарченко.

После смерти Захарченко, временно исполняющим обязанности главы республики стал вице-премьер ДНР Дмитрий Трапезников. Однако, спустя неделю после назначения он покинул эту должность, народный совет ДНР избрал на пост главы республики своего председателя Дениса Пушилина.