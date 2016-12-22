ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,36 66,05 EUR Нал. 77,57 76,16 USD Бирж. 66,58 -0,44 EUR Бирж. 76,70 -0,45 USD ЦБ. 66,63 +0,42 EUR ЦБ. 76,66 +0,61 EUR/USD 1,15 +0,00 BTC/USD Бирж. 6583,90 -24,20 IMOEX 2450,90 -0,57% RTSI 1159,33 -0,12% Brent 84,71 -1,01% DJIA 26381,20 -0,89% Nasdaq 7769,75 -1,37%
ЦИК ДНР не пустила Павла Губарева на выборы главы республики
Лента новостей
Полгода за слово: как Верховная Рада решила защитить украинский язык 21:09, Политика В Москве арестовали угрожавшего взрывом на Васильевском спуске мужчину 21:00, Общество СПЧ рассказал об уголовном деле против руководства фонда Доктора Лизы 20:58, Бизнес Появилось видео ДТП под Тверью с 13 погибшими 20:54, Общество ЦИК ДНР не пустила Павла Губарева на выборы главы республики 20:51, Политика В Великобритании и Германии не исключили санкций из-за кибератак России 20:27, Политика С чистого листа: бизнесмены о воплощении планов в реальность 20:26, РБК и Canon Лукашенко обсудил с Путиным запрет продажи алкоголя по ночам 20:21, Политика Россельхознадзор выявил канал незаконных поставок окорочков из США 20:12, Бизнес Правительство поддержало законопроекты о налоге для самозанятых 20:09, Экономика Bloomberg предсказал дефицит какао из-за «любви России к шоколаду» 19:59, Общество Голикова назвала школьникам десять принципов успешного человека 19:55, Политика Стоп, снято: кто и за сколько сдает элитные квартиры для съемок в кино 19:51, РБК и Элитная недвижимость Захарова проведет брифинг на даче Дмитрия Киселева в Крыму 19:35, Политика «Аэрофлот» ответил на обвинения в дороговизне билетов на Дальний Восток 19:29, Общество Призера Олимпиады в Сочи дисквалифицировали на два года за допинг 19:24, Спорт Лукашенко заявил об отсутствии гарантии поддержки России в случае войны 19:20, Политика Юнкер призвал ускорить включение Балканских стран в ЕС из-за угрозы войны 19:18, Политика Нобелевский лауреат посвятил премию мира жертвам сексуального насилия 19:11, Общество Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 18:51, РБК и Сбербанк Нурмагомедов показал требуемый вес перед боем с Макгрегором 18:43, Спорт Современное искусство как оно есть: что такое ярмарка viennacontemporary 18:41, Стиль Сенат предварительно поддержал кандидата Трампа на пост Верховного судьи 18:39, Политика В Microsoft ответили на удаление файлов из-за обновления Windows 10 18:37, Технологии и медиа Лукашенко пожаловался на «вымирание мужиков» 18:29, Общество Йельский университет профинансировал криптовалютный фонд 18:29, Крипто Ultra-прочность: обзор легкого ноутбука для путешествий 18:27, РБК и Lenovo АвтоВАЗ открыл продажи системы Lada Connect от компании супруги Чемезова 18:21, Бизнес
ЦИК ДНР не пустила Павла Губарева на выборы главы республики
Политика, 20:51
0
ЦИК ДНР не пустила Павла Губарева на выборы главы республики

Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) отказала бывшему губернатору ДНР Павлу Губареву в участии в выборах главы республики. Об этом сообщается на официальном сайте ДНР.

Причиной для отказа стали нарушения и фальсификации, которые обнаружили в более чем половине из 15 тыс. подписных листов, предоставленных Губаревым в ЦИК. ​«Таким образом, минимальное количество подписей, необходимое для получения удостоверения кандидата на пост главы ДНР, не собрано», — отметили в избиркоме.

Сам Губарев на своей странице во «ВКонтакте» назвал отказ «неуважением» не только к нему лично, но и ко всем поддержавшим его гражданам республики. При этом он считает, что причина для снятия его кандидатуры с выборов «не выдерживает никакой критики».

Кандидат на пост главы ДНР пострадал при взрыве на съезде компартии
Политика

«Жители Донецка и других городов ДНР видели наши точки сбора подписей, в течение недели у нас работало три десятка волонтеров. Мы реально собирали подписи и их собрали», — написал он.

Губарев подчеркнул, что в данных обстоятельствах оставляет за собой моральное право действовать так, как велят ему «совесть и гражданская позиция».

В конце сентября экс-глава Совета безопасности ДНР Александр Ходаковский рассказал, что его не пустили на территорию самопровозглашенной республики, из-за чего он не сможет участвовать в предстоящих выборах ее руководителя.

Чем запомнился Александр Захарченко Еще 3 фото
Фотогалерея

31 августа глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке. Власти республики считают произошедшее терактом и возложили ответственность за него на Украину. В Киеве эти обвинения отвергли.

Временно исполняющим обязанности главы ДНР назначили Дениса Пушилина, ранее занимавшего должность председателя народного собрания республики. Он подал документы для участия в выборах, которые запланированы на 11 ноября.

Теги: ДНР , Выборы
Главное
Минэнерго заявило о соблюдении 95% россиян соцнормы по электроэнергии Бизнес
Материалы по теме
В ДНР три ребенка погибли при взрыве мины под Горловкой Политика
Кандидат на пост главы ДНР пострадал при взрыве на съезде компартии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter