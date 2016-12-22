ЦИК ДНР не пустила Павла Губарева на выборы главы республики

Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) отказала бывшему губернатору ДНР Павлу Губареву в участии в выборах главы республики. Об этом сообщается на официальном сайте ДНР.

Причиной для отказа стали нарушения и фальсификации, которые обнаружили в более чем половине из 15 тыс. подписных листов, предоставленных Губаревым в ЦИК. ​«Таким образом, минимальное количество подписей, необходимое для получения удостоверения кандидата на пост главы ДНР, не собрано», — отметили в избиркоме.

Сам Губарев на своей странице во «ВКонтакте» назвал отказ «неуважением» не только к нему лично, но и ко всем поддержавшим его гражданам республики. При этом он считает, что причина для снятия его кандидатуры с выборов «не выдерживает никакой критики».

«Жители Донецка и других городов ДНР видели наши точки сбора подписей, в течение недели у нас работало три десятка волонтеров. Мы реально собирали подписи и их собрали», — написал он.

Губарев подчеркнул, что в данных обстоятельствах оставляет за собой моральное право действовать так, как велят ему «совесть и гражданская позиция».

В конце сентября экс-глава Совета безопасности ДНР Александр Ходаковский рассказал, что его не пустили на территорию самопровозглашенной республики, из-за чего он не сможет участвовать в предстоящих выборах ее руководителя.

31 августа глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке. Власти республики считают произошедшее терактом и возложили ответственность за него на Украину. В Киеве эти обвинения отвергли.

Временно исполняющим обязанности главы ДНР назначили Дениса Пушилина, ранее занимавшего должность председателя народного собрания республики. Он подал документы для участия в выборах, которые запланированы на 11 ноября.