Путин создал в Кремле новое управление

В Кремле появится управление по приграничному сотрудничеству. Оно заменит существовавшее ранее управление, занимавшееся работой со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией

Владимир Путин (Фото: Дмитрий Ловетский / EPA / ТАСС)

Владимир Путин подписал указ о реформировании управления президента по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В соответствии с решением главы государства оно будет преобразовано в управление по приграничному сотрудничеству, следует из сообщения пресс-службы главы государства.

В указе президента говорится, что решение о преобразовании управления было принято «в целях совершенствования деятельности администрации президента». Руководителем подразделения останется Олег Говорун. На посту главы управления он находился с октября 2013 года. В месячный срок администрации Кремля предстоит утвердить структуру и штатное расписание управления, следует из указа президента.

Управление президента по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией было создано в июне 2012 года, после начала третьего срока Владимира Путина. Первым его руководителем был Юрий Воронин.

До этого, 29 сентября, кадровые изменения прошли в управлении Кремля по внешней политике. Новым главой подразделения Путин назначил Игоря Неверова. Он пришел на смену Александру Манжосину, отправленного в отставку указом президента. Манжосин возглавлял это управление с 2004 года.

Кроме того, 26 сентября новое назначение получил советник регионального блока управления президента России по внутренней политике, куратор Северо-Кавказского региона Казбек Коков. Он стал врио главы Кабардино-Балкарии, сменив своего однофамильца Юрия Кокова.