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Путин создал в Кремле новое управление
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Путин создал в Кремле новое управление
Политика, 19:46
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Путин создал в Кремле новое управление
В Кремле появится управление по приграничному сотрудничеству. Оно заменит существовавшее ранее управление, занимавшееся работой со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией
Владимир Путин (Фото: Дмитрий Ловетский / EPA / ТАСС)

Владимир Путин подписал указ о реформировании управления президента по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В соответствии с решением главы государства оно будет преобразовано в управление по приграничному сотрудничеству, следует из сообщения пресс-службы главы государства.

В указе президента говорится, что решение о преобразовании управления было принято «в целях совершенствования деятельности администрации президента». Руководителем подразделения останется Олег Говорун. На посту главы управления он находился с октября 2013 года. В месячный срок администрации Кремля предстоит утвердить структуру и штатное расписание управления, следует из указа президента.

Управление президента по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией было создано в июне 2012 года, после начала третьего срока Владимира Путина. Первым его руководителем был Юрий Воронин.

Путин сменил начальника своего управления по внешней политике
Политика

До этого, 29 сентября, кадровые изменения прошли в управлении Кремля по внешней политике. Новым главой подразделения Путин назначил Игоря Неверова. Он пришел на смену Александру Манжосину, отправленного в отставку указом президента. Манжосин возглавлял это управление с 2004 года.

Кроме того, 26 сентября новое назначение получил советник регионального блока управления президента России по внутренней политике, куратор Северо-Кавказского региона Казбек Коков. Он стал врио главы Кабардино-Балкарии, сменив своего однофамильца Юрия Кокова.

Автор: Георгий Тадтаев.
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