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Кандидат на пост главы ДНР пострадал при взрыве на съезде Компартии
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Кандидат на пост главы ДНР пострадал при взрыве на съезде Компартии
Политика, 13:37
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Кандидат на пост главы ДНР пострадал при взрыве на съезде Компартии
На съезде Коммунистической партии самопровозглашенной Донецкой народной республики произошел взрыв. По предварительным данным, пострадали четыре человека, среди которых кандидат на предстоящих выборах главы ДНР
Участники учредительной конференции Компартии ДНР. Архив, октябрь 2014 года (Фото: Игорь Маслов / РИА Новости)

В Донецке на съезде Коммунистической партии самопровозглашенной Донецкой народной республики произошел взрыв.

Об этом РБК рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. По его словам, взрыв произошел на съезде местных коммунистов, когда люди выходили из здания.

В пресс-службе министерства здравоохранения ДНР сообщили РБК, что, по предварительной информации, пострадали три человека. «Мы выезжали только для сбора информации. Мы работы там никакие не выполняли», — уточнили РБК в пресс-центре МЧС ДНР.

Позднее Бердичевский в разговоре с РБК сообщил, что число пострадавших возросло до четырех. При этом, по его словам, среди пострадавших оказался кандидат на пост главы ДНР Игорь Хакимзянов. На вопрос о состоянии Хакимзянова Бердичевский ответил: «Ожоги и контузия».

Ранее о том, что при взрыве пострадал кандидат на пост главы республики сообщал «Интерфакс» со ссылкой на члена Компартии ДНР Геннадия Фоменко. «На момент взрыва в здании находились около 50 человек. На месте взрыва найден пакет. Пострадали две женщины, у одной из них сильные ожоги. Также пострадал Игорь Хакимзянов — кандидат на пост главы ДНР», — сказал он.

Позже МВД ДНР сообщило о четырех пострадавших при взрыве. «По предварительным данным сработало безоболочное взрывное устройство (100-150 граммов в тротиловом эквиваленте). На месте происшествия работают эксперты. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Уже известно о четырех пострадавших», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

11 ноября в ДНР пройдут выборы главы республики. Должность стала вакантной после того, как 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка был убит глава ДНР Александр Захарченко.

Авторы: Владислав Гордеев, Екатерина Костина, Павел Казарновский.
Теги: ДНР и ЛНР , взрыв , коммунисты
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