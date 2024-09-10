Война санкций ,
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Британия расширила санкции против России
Великобритания расширила санкции в отношении России, под ограничения попали пять морских судов, сообщили в британском правительстве.
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