Госдеп анонсировал дополнительные санкции против Ирана из-за ракет
США обвинили Иран в поставках баллистических ракет малой дальности России и намерены принять меры, 10 сентября будут введены дополнительные санкции против Тегерана. Новые ограничения анонсировал госсекретарь Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми в Лондоне, его слова приводит AP.
На прошлой неделе CNN и The Washington Post со ссылкой на источники заявили о недавней передаче Ираном баллистических ракет малой дальности России для применения в боевых действиях на Украине. В постпредстве Исламской Республики при ООН отвергли эти обвинения.
Западные страны не в первый раз обвиняют Иран в поставках вооружения России. В частности, в марте G7 пригрозила «значительными мерами» Тегерану в случае передачи Москве баллистических ракет. Санкции вводились в отношении иранских производителей беспилотников. Минобороны России сообщало об использовании на Украине дронов «Орлан-10», «Ланцет», «Иноходец», а также «Герань-2».
назвали «не всегда правдивыми» публикации о поставках ракет из Ирана. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва и Тегеран развивают сотрудничество и диалог в разных сферах, «включая самые чувствительные области», и будут «продолжать это делать в интересах народов наших двух стран».
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