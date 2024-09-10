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Госдеп анонсировал дополнительные санкции против Ирана из-за ракет

США официально обвинили Иран в поставке баллистических ракет России и анонсировали санкции. Тегеран отвергал обвинения, в Кремле говорили о диалоге в разных сферах, «включая самые чувствительные», и обещали «продолжать это делать»
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

США обвинили Иран в поставках баллистических ракет малой дальности России и намерены принять меры, 10 сентября будут введены дополнительные санкции против Тегерана. Новые ограничения анонсировал госсекретарь Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми в Лондоне, его слова приводит AP.

На прошлой неделе CNN и The Washington Post со ссылкой на источники заявили о недавней передаче Ираном баллистических ракет малой дальности России для применения в боевых действиях на Украине. В постпредстве Исламской Республики при ООН отвергли эти обвинения.

Западные страны не в первый раз обвиняют Иран в поставках вооружения России. В частности, в марте G7 пригрозила «значительными мерами» Тегерану в случае передачи Москве баллистических ракет. Санкции вводились в отношении иранских производителей беспилотников. Минобороны России сообщало об использовании на Украине дронов «Орлан-10», «Ланцет», «Иноходец», а также «Герань-2».

Песков назвал не всегда правдивыми публикации о поставках ракет из Ирана
Политика
Фото:Министерство обороны России
Россия и Иран неоднократно опровергали утверждения о поставках беспилотников. В Кремле назвали «не всегда правдивыми» публикации о поставках ракет из Ирана. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва и Тегеран развивают сотрудничество и диалог в разных сферах, «включая самые чувствительные области», и будут «продолжать это делать в интересах народов наших двух стран».

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Иран США Госдепартамент США Энтони Блинкен
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