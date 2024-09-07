Иран опроверг передачу баллистических ракет России
Позиция Ирана по поводу конфликта на Украине неизменна, страна воздерживается от оказания военной помощи любой из сторон, заявили в постпредстве страны при ООН, передает CNN.
Так в дипмиссии прокомментировали информацию источников телеканала о том, что иранская сторона недавно передала России баллистические ракеты малой дальности для применения в боевых действиях на Украине.
«Иран считает негуманным оказание военной помощи сторонам, вовлеченным в конфликт, что приводит к росту человеческих жертв, разрушению инфраструктуры и отдалению от переговоров о прекращении огня», — говорится в заявлении постпредства.
В иранском представительстве также призвали и другие страны отказаться от поставок вооружений сторонам конфликта.
В Белом доме неоднократно заявляли, что Москва якобы намерена закупить баллистические ракеты у Ирана. В ноябре 2023 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать эту информацию и отметил лишь, что у России и Ирана «развиваются отношения, в том числе в области военно-технического сотрудничества».
Западные страны также обвиняли Тегеран в передаче Москве беспилотников. И Россия, и Иран эти обвинения отвергали. При этом в ноябре 2022 года иранские власти признали, что передали российской стороне партию дронов до начала военной операции на Украине.
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