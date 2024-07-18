Британия внесла в список санкций против России 11 судов

В список попали в том числе нефтяные танкеры Zaliv Amurskiy (под флагом Панамы) и SCF Pechora (под флагом Габона). Россия считает санкции незаконными

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Великобритания внесла в санкционный список 11 судов, сообщает Reuters.

В него попали в том числе танкеры Zaliv Amurskiy и SCF Pechora. Согласно данным MarineTraffic, первое судно плавает под флагом Панамы, второе — под флагом Габона.

Правительство Британии связывает санкции с транспортировкой нефти и нефтепродуктов в обход потолка цен.

В июне Британия объявила о новых санкциях против России, под которые попали, в частности, суда Ocean AMZ, Canis Power, Robon, NS Laguna и управляющая ими компания One Moon Marine Servises LLC, а также страховая компания «Ингосстрах».

В мае в «Ингосстрахе» в комментарии Bloomberg подчеркивали, что «следуют рекомендациям, содержащимся в соответствующем Руководстве по санкциям для компаний, работающих в сфере морского судоходства, опубликованном OFAC, и других соответствующих руководствах, если это применимо». Агентство тогда сообщало, что одна из стран ЕС предложила ввести санкции против «Ингосстраха». Там также поясняли, что все их полисы P&I (страхование ответственности судовладельцев) содержат пункт, который «исключает предоставление страхового покрытия в случае нарушения каких-либо санкций».

В прошлом месяце Дэвид Кэмерон, занимавший тогда должность британского министра иностранных дел, обещал, что страны G7 будут отслеживать теневой флот России и блокировать входящие в него суда. В июле Bloomberg сообщал о возможном введении санкций против таких судов.

Власти России считают санкции со стороны стран Запада незаконными. В Кремле заявляли, что подобные ограничения бьют в том числе по тем, кто их инициирует.