ЕК обратится в суд ЕС по делу о запрете ЛГБТ-пропаганды в Венгрии

Еврокомиссия решила довести до суда два вопроса, вызывающих разногласия с Венгрией: о законодательном запрете ЛГБТ-пропаганды в детских материалах и об отзыве частоты у оппозиционной радиостанции

Фото: Marton Monus / Reuters

Европейская комиссия обратится в Суд ЕС и передаст туда споры с Венгрией о запрете пропаганды гомосексуализма и отзыве частоты у оппозиционной радиостанции Klubradio, сообщает венгерское издание Nepszava со ссылкой на источники.

Речь идет о законе, принятом в июне 2021 года в Венгрии, который запрещает включение в учебные материалы и телевизионные шоу, предназначенные для детей, демонстрацию однополых отношений и информацию о смене пола. Запрещена также реклама, упоминающая гомосексуализм, если она нацелена на аудиторию младше 18 лет. Согласно этой норме закона, занятия по половому воспитанию могут проводить только отдельные лица и организации, внесенные в официальный реестр.

В ЕС считают, что новые законодательные нормы противоречат законам ЕС и нарушают права человека, в том числе на свободу слова и информации, право на уважение частной жизни и недискриминацию. Еврокомиссия также упоминает предупреждение, которое венгерские власти вынесли детской книге с ЛГБТ-контентом «Сказка для всех», что, по их мнению, ограничивает свободу выражения мнения авторов и является необоснованной дискриминацией по половому признаку.

В Будапеште, в свою очередь, в сентябре прошлого года объясняли, что закон не притесняет ЛГБТ-сообщества, а касается сексуального просвещения детей. Министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто уточнял, что, согласно закону, таким образованием детей до 18 лет будут заниматься исключительно родители.

Что касается радиостанции Klubradio, то скандал из-за ее вещания разгорелся еще в 2020 году. Тогда стало известно, что Госсовет по надзору за СМИ Венгрии не намерен продлевать лицензию на использование ее частоты, которая истекала в феврале 2021 года. Власти утверждали, что за время своей работы Кlubradio допустила ряд нарушений. Радиостанция работала в Венгрии на протяжении 19 лет.

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Однако на радиостанции считают, что журналистов преследуют по политическим мотивам, так как в эфире критиковали правительство и политику премьер-министра Виктора Орбана. Генеральный директор Klubradio Андраш Арато заявлял, что в случае нарушений власти наложили бы соответствующие штрафы, а не отзывали бы у радиостанции частоту.

Klubradio пыталась оспорить в суде отзыв лицензии, но проиграла. Евросоюз выражал обеспокоенность свободой СМИ в Венгрии и просил Будапешт обеспечить работу Klubradio.