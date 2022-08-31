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Главы МИД стран ЕС не согласовали запрет на визы россиянам

Консенсуса достичь не удалось: против такой меры выступила, в частности, Венгрия. Взамен Евросоюз приостановит действие упрощенного визового режима с Россией — это сделает процесс получения визы более долгим и дорогостоящим
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Праге не смогли достичь консенсуса по запрету на выдачу виз россиянам, поэтому такая радикальная мера принята не будет, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает Reuters. Вместо этого Евросоюз приостановит действие упрощенного визового режима с Россией

Сийярто отметил, что против полного запрета на въезд российских туристов выступили Венгрия и еще несколько стран.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркивал, что на встрече в Чехии министры не примут практических мер, но будут искать политическое решение вопроса.

Закрыть россиянам въезд предложил президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, изоляция позволит «призвать к ответственности» все население России и таким образом повлиять на Владимира Путина.

В Европе за запрет на выдачу виз россиянам выступали Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Финляндия, Нидерланды и другие. Не поддержали ограничения Франция и Германия. Посол ЕС в России Маркус Эдерер тоже счел, что запрет на выдачу шенгенских виз не поможет прекратить военный конфликт на Украине и лишь поспособствует укреплению власти Кремля.

Представитель президента России Дмитрий Песков предупреждал, что Москва будет наблюдать за ходом обсуждения возможного запрета и «наилучшим образом» ответит, если страны ЕС его согласуют.

Посол ЕС назвал неэффективным запрет выдачи россиянам виз
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Маркус Эдерер

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Приостановка упрощенного визового режима предполагает увеличение визового сбора с €35 до €80 и увеличение сроков оформления документов. В подписанном сторонами соглашении об упрощенном режиме указано, что каждая из сторон может полностью или частично приостановить его действие «по соображениям защиты национальной безопасности».

В ответ на российскую военную операцию на Украине ЕС 26 февраля уже частично приостановил упрощенный визовый режим (ограничения коснулись официальных лиц и предпринимателей из России).

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Венгрия ЕС визы шенгенские визы
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